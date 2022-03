»Romano sem poznala od mladih nog. Že od nekdaj je bila pravi sonček, vedno nasmejana,« je o pokojni 27-letni Romani Muhič s Potoka pri Straži povedala njena prijateljica in soseda. Romana, mamica dveh majhnih otrok, je februarja 2020 zaradi več vbodov v vitalne dele telesa izkrvavela v domači hiši. Obtoženi 34-letni Borut Turk, ki se zdaj zagovarja na ponovljenem sojenju in že pred tretjo sodnico, naj bi roko nad Romano dvignil potem, ko mu je dala vedeti, da je njunega razmerja konec.

»Ko je Romana začela razmerje z Borutom, sem ji povedala, kakšen je bil do svojega nekdanjega dekleta, moje prijateljice. Rekla sem ji, naj bo pazljiva in naj nikar ne dovoli, da bi bil tudi do nje nasilen. Toda bila je tako zelo zaljubljena,« je pripovedovala Romanina soseda. Še pred njo je na prostor za priče pred petčlanski senat novomeškega okrožnega sodišča stopila prav njena prijateljica in opisala svoje burno razmerje z Borutom Turkom izpred sedmih let. Dve leti sta živela skupaj v najetem stanovanju v Novem mestu. »V začetku sva se imela lepo, sčasoma pa je postajal odnos vse slabši,« je začela svojo pripoved.

Medsebojna obtoževanja pred sodnico

»Vse sem morala plačevati sama, najemnino, stroške, hrano, tudi avto sem kupila. Nekoč sem ugotovila, da me vara. Začel se je čudno obnašati do mene, postal je zelo nesramen in posesiven. Tudi s treningov je začel prihajati zelo pozno. Ko sem ga s tem soočila, mi varanja ni hotel priznati. Zato sem ga prijela za vrat. Res je, imam dolg jezik, sem bolj eksplozivna, ne pustim se kar tako. Toda takrat je policija, ko sem jih poklicala, obravnavala mene namesto njega,« je dejala.

Nekoč sta se sprla v nekem lokalu, kjer sta bila tako glasna, da ju je celo natakarica prišla umirit. »Ko sva prišla domov, sem ga spet vprašala, zakaj me je varal. Nisem hotela popustiti. Hotela sem resnico. On pa me je odrinil, udaril v oko in prebil ustnico. Takrat sem šla k prijateljici in nisem hotela nazaj, pa me je nato spet pregovoril. Ampak na koncu sem ga vendarle pustila.«

Ko je nato sodnica Romana Rački Strmole besedo dala Turku, se je med bivšima partnerjema vnel glasen prepir. »Vse to je laž! Zakaj ne poveš, da sem te jaz zapustil, ker nisem več hotel biti s tabo. Ves čas si bila pijana.« Priča mu je odvrnila: »Res sem tu in tam kaj popila, toda vprašaj se, zakaj. Ne bi pila, če bi bila srečna v tem odnosu!«

A tudi on se ni dal. »Prosil sem jo, naj gre stran, ker je pila. Takrat, ko je klicala policijo, je bila vinjena. Sam sem šel na policijsko postajo in jim povedal, v kakšnem stanju je. Rekli so, naj grem tisto noč raje prespat kam drugam. Naslednji dan je prišel policist in ji rekel, da bo naslednjič dobila kazen.« Pripovedoval je, da se ob njej ni počutil dobro in se je je izogibal. Zato je po treningih raje hodil k mami ali k prijateljem.

Je zabadanje trajalo eno ali pet minut?

O tem, kakšno dekle je imel, je povedal tudi Romani na začetku njunega razmerja. »Rekel sem ji, da take punce nočem nikoli več imeti, tudi zato ne, ker je bil že prej v moji družini alkohol. Kljub temu pogrešam očeta, pa seveda Romano in oba otroka,« je dejal s tresočim glasom, nato pa se je zlomil in zajokal.

Svoje ugotovitve je predstavil tudi izvedenec sodne medicine Tomaž Zupanc, ki je v veliki meri potrdil ugotovitve izvedenke Marjete Kladnik Jene. Prav tako kot ona ni mogel z gotovostjo povedati, kakšen je bil vrstni red poškodb. Teh je bilo po vsem telesu okoli 50. Se pa pri obeh izvedencih nekoliko razlikuje ugotovitev glede časa med prvim in zadnjim vbodom. Po mnenju Kladnikove je med njima minilo okoli pet minut, medtem ko je Zupanc prepričan, da ni bilo več kot 60 sekund.

Sojenje se bliža koncu. Nadaljevalo se bo v začetku aprila.