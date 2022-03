Z različnimi dogodki in prireditvami se Občina Kamnik spominja Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki jo je zapustil kamniškim rojakom. Še posebej slovesno bo ob prazniku občine, ki ga bodo počastili v torek, 29. marca 2022, ko bodo na Glavnem trgu ob 16.30 sprva zadoneli udarni zvoki promenadnega nastopa Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo začela proslava s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra, osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj Občine Kamnik pa se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik. Ta dan bo svoja vrata odprla tudi Rojstna hiša Rudolfa Maistra na Šutni, kjer si boste lahko brezplačno ogledali stalno razstavo, ki je posvečena Rudolfu Maistru in njegovim borcem.

V nizu prireditev, ki si bodo sledile v marcu, danes vabijo v Galerijo Mihe Maleša na likovno razstavo akademskega slikarja Ferda Mayerja z naslovom Jezik barve. Rojen Mariborčan je mnogim Kamničanom znan kot likovni pedagog med letoma 1954 in 1978, ko se je popolnoma posvetil svoji umetniški poti in pridobil status svobodnega umetnika. V četrtek, 17. marca, Društvo sv. Jakoba Kamnik vabi v dvorano Frančiškanskega samostana na predavanje o znamenitem Kamničanu Francu Pircu, 22. marca ob 18. uri pa se bodo v atriju mekinjskega samostana ob 100. obletnici spomnili Franceta Balantiča. Balantičeve in svoje pesmi bosta brala člana Društva slovenskih pisateljev Brane Senegačnik in Miklavž Komelj. V petek, 25. marca, bo ob 16. uri pod Avtobusno postajo Kamnik odprtje razstave Od Maistra do osamosvojitve.