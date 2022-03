S paralelnim slalomom v soboto v Piancavallu so se v tekmovalni ritem po olimpijskih igrah vrnili deskarji alpskega sloga. Svetovni pokal se danes z zadnjim veleslalomom nadaljuje na Rogli, zaključuje pa s paralelnim slalomom v soboto v Berchtesgadnu. Olimpijski podprvak Tim Mastnak je v slalomskem seštevku pred zadnjo tekmo sezone v Berchtesgadnu na 30. mestu, pred zadnjo veleslalomsko na zreškem Pohorju pa na četrtem. Poleg Celjana bodo na Rogli od Slovencev tekmovali še Žan Košir, ki bo branil lansko zmago, Rok Marguč, bronasta olimpijka Gloria Kotnik, Sara Goltes in Jernej Glavan.

Pred Mastnakom so le Nemec Stefan Baumeister (374 točk), Korejec Sangho Lee (309) in Rus Dimitrij Loginov (252), ki pa ga v Sloveniji zaradi mednarodnih sankcij ne bo. Sta pa Štajercu (226) nevarna še Švicar Dario Caviezel (192) in Italijan Mirko Felicetti (190). No, pred vso matematiko bi rad 31-letni Celjan odpeljal, kot se spodobi za dobitnika kristalnega globusa iz leta 2019. Morda bo letos prvič šlo do stopničk, ki so se mu od desetih poskusov na domači progi vsakič izmuznile. Najbliže jim je bil že davnega leta 2014, izgubil je v malem finalu. »Mislim, da je Rogla celo eno mojih najuspešnejših prizorišč. Dobro, Scuol je posebno poglavje, tam sem res dober, Rogla pa je vseeno … Ko nikjer nisem prišel v finale, sem bil tu med prvimi osmimi, prvimi štirimi. Takrat so mi vsi govorili, samo Roglo znaš peljati. Zdaj sem že povsod bil na stopničkah, le tu še ne. Toda s tem se ne obremenjujem. Rad se vračam, rad tu tekmujem, ker veliko časa tu treniram, je vedno poseben občutek,« je dejal Tim Mastnak.

A teh ne bo mogel deliti z navijači. »To je velika škoda. Časi se izboljšujejo, ni več tako strogih omejitev, ampak organizator se je tako odločil. V ozadju je Fis s svojimi pravili. Tekma je med tednom, tudi to nam ne gre na roko, če bi bila konec tedna, bi bila norišnica kot v preteklih letih. Ampak sem optimist in upam, da bo prihodnje leto bolje.« Bo pa na Pohorju tekma specifična, kot je vsako leto. »Razlike so majhne, proga je zelo preprosta. Moraš biti brez napak, stoodstoten, da prideš na vrh. Ravninski del mi nikoli ni ustrezal, vedno zgoraj zaostanem in moram celo progo loviti, kar je za glavo težko. Sem pa letos temu namenil velik poudarek. Že lani sem študiral, za ravninske tekme izbral drugo desko. Upam, da se bo to poznalo, da bom že v tem delu konkurenčen in mi bo v nadaljevanju lažje steklo,« se je pripravil Mastnak. »Od občutkov prevladuje predvsem sproščenost. Vemo, da so bile olimpijske igre glavni cilj sezone, vse jim je bilo podrejeno. Na zadnjih tekmah mi ni treba reševati sezone, kar je super občutek. Na tekmo grem z mirno glavo, kar je vedno fajn, ker potem uživaš. Vem, da imam kvalitete, da se dobro uvrstim, kar ne nazadnje kažem že zadnji dve sezoni.«