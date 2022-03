Letijo tudi ob vznožju Šentviškega hriba

Ob vznožju Šentviškega hriba, kjer skakalni veter piha že od leta 1976 in daje krila otrokom in mladostnikom, ki tam trenirajo, so se prvi pravi poleti začeli že davnega leta 1946. Tako prestolnica poleg skakalnice v Mostah premore štiri skakalnice v Guncljah, neposredno ob nekoč zelo obiskanem smučišču Poske, kamor vabijo tudi nove “orle in orlice”.