Mislim svoje mesto: Kot se šika

Na sprehod v mesto hodim skoraj vsak dan, če izvzamemo neprijetno obdobje, ko so nam najprej prepovedali čisto vsak izhod. Zdaj je tega konec. Mask nimamo več, zato se brez težav nasmehnemo osebi, ki jo poznamo, in ona nasmeh vrne. Potem nastopi nekaj trenutkov, ko se motamo drug okoli drugega. Si bomo stisnili roke? Si bomo padli v objem? Morda pa bi se zraven še poljubili, in to trikrat? Ampak kaj se spodobi, ne da bi drugega k temu prisilili? Kaj je primerno, olikano in omikano, se sestavlja in vzpostavlja na novo.