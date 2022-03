Novi selektor Uroš Zorman je na kratke priprave v Izolo za kvalifikacijski tekmi z Italijo povabil 22 igralcev, na uvodnem nedeljskem treningu pa se jih je zbralo samo dvanajst. Preostali so se jim zaradi klubskih obveznosti v tujini in potovanja v domovino pridružili z dnevom zamude, med njimi pa ni bilo obeh levih zunanjih igralcev – Borut Mačkovšek (Pick Szeged) je zaradi bolezni ostal na Madžarskem, Aleks Kavčič (Zagreb) pa je bil prisiljen odpovedati sodelovanje v izbrani vrsti zaradi poškodbe ramena. Namesto njiju je Zorman s seznama rezervistov vpoklical reprezentančnega debitanta Uroša Miličevića (Riko Ribnica), po edinem skupnem treningu v ponedeljek zvečer in pred torkovim jutranjim odhodom v Padovo pa je poleg Miličevića doma kot »tehnološki višek« pustil tudi levokrilnega Darka Cingesarja (Urbanscape Loka) in desnega zunanjega igralca Matica Grošlja (Chartres, Francija).

»Glede na to, da do odhoda v Italijo nismo bili v polni zasedbi niti en dan, časa za konkretne treninge ni bilo veliko. Igro tekmecev smo malce analizirali samo s pomočjo videoposnetkov,« pojasnjuje selektor Uroš Zorman, ki bo premiero na novi funkciji doživel v sredo v Padovi, ki je slabih 50 kilometrov oddaljena od slovitih Benetk. Italijani so doslej nastopili zgolj na dveh velikih tekmovanjih, obakrat še v prejšnjem tisočletju: na svetovnem prvenstvu na Japonskem 1997, kjer so osvojili 18. mesto med 24 reprezentancami, in leto kasneje na evropskem, ki so ga gostili in na katerem so bili enajsti (predzadnji). »V dvorani v Padovi od ekipe pričakujem predvsem borbenost in željo po uspehu. Če bo tako, bom zelo zadovoljen. Rezultat in vse drugo bo potem prišlo samo po sebi,« diplomatsko pravi 42-letni Zorman.

Domen Makuc: Nismo pozabili igrati rokometa

Med 18 Zormanovimi izbranci za obračun v Padovi jih kar 14 prihaja iz tujih klubov, štirje pa iz enega slovenskega (Celje Pivovarna Laško). Eden izmed »legionarjev« je tudi komaj 21-letni Domen Makuc, član rokometnega giganta Barcelone. »V slovenski reprezentanci se po zamenjavi selektorja pozna nova energija. Igralci smo zelo motivirani in komaj čakamo, da stopimo na igrišče v Padovi in se zoperstavimo Italijanom. Nasprotnika nikakor ne smemo podcenjevati, saj smo na videoposnetkih videli, da zna igrati rokomet,« opozarja mladi rokometni dragulj Domen Makuc, ki je za slovensko reprezentanco doslej zbral osem nastopov in dosegel dvajset zadetkov.

Tako v sredo ob 18.30 v Padovi kot v nedeljo, 20. marca, ob 14.30 na povratni tekmi v legendarni dvorani Golovec v Celju je Slovenija seveda v vlogi velikega favorita. Tega se dobro zaveda tudi Makuc, ki je julija 2020 zapustil Celje Pivovarno Laško in podpisal štiriletno pogodbo z Barcelono: »Italijani so v napadu zelo hitri in neugodni, njihova obrambna igra je precej agresivna, ob tem pa dobro zapirajo tudi igralni prostor. Zato je naša naloga, da s kolektivno igro pokažemo in dokažemo, da Slovenci nismo pozabili, kako se igra vrhunski rokomet. Kaj pričakujem na dveh tekmah proti Italijanom? Odgovor je seveda povsem jasen: dve zmagi!« x