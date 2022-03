Zaradi velike količine prašnih delcev v zraku so ljudem svetovali, naj se izognejo dejavnostim na prostem, a je bilo na ulicah vseeno videti veliko ljudi, ki so fotografirali pesek. Številni so nosili maske.

Razlog za obilico peska je pojav, ki ga v Španiji imenujejo calima ali krvav dež. Tokrat sicer dežja ni bilo. Zaradi območja nizkega zračnega tlaka je veter pesek zanesel iz Sahare nad Evropo. Pojav je razmeroma pogost, še najbolj na Kanarskih otokih, a je bil tokrat precej bolj izrazit kot običajno.

"Tako močne calime ni bilo že desetletja," so za špansko televizijo povedali meteorologi, ki napovedujejo, da bodo takšne razmere vztrajale še dva ali tri dni.

O saharskem pesku so danes poročali tudi iz nekaterih delov Francije. Tudi tamkajšnji meteorologi jakost pojava označujejo za izjemno.

Tudi slovenska agencija za okolje (Arso) je danes tvitnila, da je precejšen del Evrope pod oblakom puščavskega prahu, ki so ga prinesli južni vetrovi z območja Sahare. Dodali so, da se bo tudi v Sloveniji oblačnost popoldne in zvečer obarvala v pastelne barve.