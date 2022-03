Janša je na Twitterju še opozoril, da so razprave o evropskih vrednotah v zadnjih letih večinoma potekale na teoretični ravni, sedaj pa obstaja zavedanje, da te vrednote obstajajo in da so ogrožene. "In vsi Evropejci jih branijo. S svojimi življenji. V Ukrajini," je dodal.

Prepričan je, da je prišel trenutek, ko se EU prebuja in spreminja, da bo postala še bolj poenotena v podpori Ukrajini. "Ker vaš pogum. Vaša enotnost. Vaše žrtvovanje. V tem trenutku, ko govorimo o naših vrednotah, ni druge države na celi celini, ki bi bila bolj evropska kot Ukrajina," je poudaril.

Zagotovil je še, da bo Ukrajina, ki je evropska država, kmalu na poti v Evropsko unijo.

Janša je sicer skupaj s poljskim kolegom že pred časom evropske kolege v pismu pozval k čimprejšnjemu članstvu Ukrajine v EU. Podporo predlogu je sicer izreklo več držav EU, vendar pa na vrhu EU konec minulega tedna Ukrajina želenih jamstev glede čimprejšnjega članstva v uniji ni dobila.

Premierji Poljske, Češke in Slovenije se bodo danes v Kijevu srečali na pogovorih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Trije premierji bodo prvi tuji voditelji, ki bodo po začetku ruske invazije obiskali ukrajinsko prestolnico.