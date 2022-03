Znamka Volkswagen je lani prodala 2,719 milijona osebnih avtomobilov, potem ko jih je leto prej 2,835 milijona. Manjša prodaja je v veliki meri posledica pomanjkanja čipov, zaradi katerega je bila prizadeta proizvodnja.

Prihodki enote za proizvodnjo osebnih avtomobilov so se vseeno povečali za okoli pet milijard evrov na 76,1 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dobiček je bil več kot petkrat večji kot leta 2020, dosegel je 2,5 milijarde evrov. Poslovanje je izboljšala tudi enota za proizvodnjo lahkih dostavnih vozil, ki je leta 2020 ustvarila 454 milijonov evrov izgube, lani pa 73 milijonov evrov dobička iz poslovanja.

Volkswagnova hčerinska družba Audi je medtem za lansko leto poročala o podvojitvi dobička iz poslovanja na 5,55 milijarde evrov. Prihodki so porasli za šest odstotkov na 53,1 milijarde evrov. Audi je lani dobavil 1,68 milijona avtomobilov, kar je 0,7 odstotka manj kot leta 2020.

Proizvajalec športnih vozil Porsche pa je lansko leto sklenil s petimi milijardami dobička pred davki, obrestmi in posebnimi dogodki iz naslova proizvodnje avtomobilov. To je bilo skoraj četrtino več kot v letu prej. Povečal je tudi število prodanih vozil, in sicer za 11 odstotkov na 302.000, ter prihodke od prodaje za 16,1 odstotka na 30,3 milijarde evrov.

Porsche se letos seli na borzo

Dobri poslovni rezultati so dobra popotnica pred načrtovano uvrstitvijo Porschejevih delnic na borzo v letošnjem letu. S prodajo delnic bi skupina Volkswagen pridobila potrebna sredstva za drag prehod na električne avtomobile. Nekateri finančni analitiki vrednost Porscheja ocenjujejo na med 80 in 100 milijard evrov.

Skupina Volkswagen kot celota je poslovne rezultate za leto 2021 objavila že prejšnji teden. Čisti dobiček je povečala za 75 odstotkov na 15,4 milijarde evrov, prihodki pa so se povečali za 12,3 odstotka na 250,2 milijarde evrov. K rasti je prispevala tudi integracija ameriške proizvodnje tovornjakov Navistar.

Volkswagen sicer težave s pomanjkanjem čipov pričakuje najmanj do druge polovice letošnjega leta. Zaradi težav v dobavnih verigah morajo številni kupci dolgo čakati na svoje avtomobile, naročila nekaterih modelov pa začasno sploh niso možna. Ob težavah, ki so posledica pandemije covida-19, pa se letos avtomobilski proizvajalci soočajo še z negotovostjo, povezano z vojno v Ukrajini. Diess je danes posvaril, da bi lahko bil učinek vojne večji kot učinek koronske krize.