V družbi JUB so že četrto leto zapored pripravili izbor barve leta, ki s svojim trendovskim odtenkom izraža najnovejše smernice s področja mode, interjerja in arhitekture. Ker je pri oblikovanju notranjih prostorov izbira barv praviloma naša prioriteta, je pomembno, katere odtenke in kakšne kombinacije barv, tekstur in materialov bomo v letošnjem letu uporabljali v naših bivalnih prostorih.

Nežna in ženstvena »Barva leta 2022, ki smo jo izbrali v podjetju JUB, je pepelno rožnata, nežna in ženstvena, ki s svojim zemeljskim tonom izžareva domačnost, umirjenost, toplino in varnost. Na naši barvni karti Favourite Feelings jo boste našli pod oznako Family 100E skupaj z drugimi svetlejšimi in temnejšimi odtenki (od A do F), ki bodo primerni za kombinacije v vseh prostorih vašega doma,« poudarja arhitektka podjetja JUB Nastja Iskra. Barva leta 2022 bo lepo sovpadala z vsemi sorodnimi in uravnoteženimi niansami, pa tudi z bolj poživljajočimi, živahnimi barvnimi odtenki. Tisti, ki prisegate na kontraste, lahko zlasti v kombinaciji z zeleno, kraljevo ali turkizno modro barvo v svojem domu ustvarite prijeten, unikaten in trendovsko privlačen ambient. V podjetju JUB priporočajo kombinacijo z mehkimi, zlasti bež in rjavkastimi zemeljskimi odtenki, kot sta rožnato zlat in bakren, ter s toplim lesom, tekstilom in kovinami ali pa s hladnejšimi sivimi niansami.