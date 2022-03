Kljub naštetim modnim smernicam za letošnje leto pa je treba pri izbiri kuhinje upoštevati predvsem dejstvo, da kuhinjske elemente kupujete za vsaj deset ali več deset let. Letošnji ali lanski trendi naj vplivajo na odločitev pri nakupu nove kuhinje v meri, da kupec te trende začuti oziroma jih sprejme toliko, da od njih vzame tisto, kar je najbližje njegovemu počutju. Če ste ljubitelj naravnih materialov in predmetov iz preteklosti, boste v novostih našli veliko za svojo dušo. Tudi nostalgikom so smernice pisane na kožo, vračajo se retro kuhinjski aparati, vintage omarice in nežne pastelne barve.

Najprej praktičnost in uporabnost Vsak, ki bo kuhal ali se bo gibal v kuhinji, ima svoj prav, kaj je najbolj pomembno. Pravi kuhar se bo pri kuhinji najprej osredotočil na njeno praktičnost in uporabnost. Zanj je pomembno, kje stoji štedilnik, koliko loncev ali ponev lahko naenkrat postavi na kuhalno površino, kako dobra je kuhinjska napa, vgradna (ki je v zadnjih letih vedno bolj zaželena) ali viseča, bližina pomivalnega korita in veliko delovne površine. Povprečni uporabnik se bo osredotočil na materiale kuhinjskih pultov in omaric, kakovost vodil, trpežnost izpostavljenih materialov in nenazadnje videz. Za oba pa je pomembna razporeditev. V sodobni kuhinji naj ne bi bilo prostora brez svojega namena. V trendu so čiste linije in prazne površine. Na pultih je manj izpostavljenih kuhinjskih aparatov, če se le da, naj bo vgrajen tudi kavni avtomat ali vsaj skrit v temu namenjeni omarici, na pultu naj bi bili retro kosi, na primer grelnik vode ali opekač kruha.

Les, mat odtenki in pastelne barve Če so bile še nedavno kuhinje v srednje mat materialu, je letos lesk izginil. Pojavljajo se mat barve, v osredju pa so pastelni odtenki. Med bolj zaželenimi je letos kremno zelena barva, barva blede pistacije, nežen odtenek modre in masleno rumena. Od lesa še vedno ostajata zaželena hrast in nekaj dražji oreh. Veliko je tudi kombinacij barv, med bolj klasičnimi sta mat bela in hrast. Tako so lahko zgornje omarice v beli barvi, pult in drugi deli pa v barvi hrasta. Vsi odtenki se potem kombinirajo skozi jedilnico in dnevni prostor oziroma se stil nadaljuje skozi celotno stanovanje ali hišo. V tem primeru gre za »varno izbiro«. Bolj drzni ali pogumni si lahko vsak prostor oblikujejo po svoje in se ne držijo začrtanih oblikovalskih smernic. Za te in ljubitelje starega je letos idealno leto.