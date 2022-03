O novih okužbah so poročali tudi v glavnem mestu Peking ter dveh pomembnih gospodarskih središčih Šanghaj in Shenzhen. V Shenzhenu, ki šteje 17 milijonov prebivalcev, že tri dni veljajo stroge omejitve. Številne tovarne so zaprte, police supermarketov pa prazne, medtem ko v Šanghaju velja delna zapora javnega življenja.

Kitajska vse od izbruha pandemije vodi politiko ničelne tolerance do covida-19, ki vključuje zapore javnega življenja, omejitve potovanj in množično testiranje v primeru izbruhov okužbe. Ta stroga politika je bila doslej uspešna, v zadnjem času pa je na preizkušnji zaradi koronavirusne različice omikron. V državi so danes že šesti dan zapored zabeležili več kot 1000 novih primerov okužbe.