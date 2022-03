Moč psa potrdil vlogo favorita, Dune pokoril konkurenco v tehničnih kategorijah

Prepričanje, da bo na letošnjih oskarjih veliko zmago odnesel neovestern režiserke Jane Campion Moč psa, so v nedeljo utrdile britanske filmske nagrade bafte. V igralskih kategorijah sta nagradi prejela Will Smith in Joanna Scanlan, največ nagrad pa je domov odnesel ZF-spektakel Dune.