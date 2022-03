US zadržalo zakon o posojilih v frankih

Ustavno sodišče (US) je soglasno zadržalo izvajanje zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, in sicer zaradi več težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic. Konec februarja je, kot je znano, začel veljati zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK), deset bank, ki zakonu nasprotujejo, pa je na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona ter predlagalo začasno zadržanje izvrševanja zakona. Po ZOPVTKK bi morale banke v 60 dneh od njegove uveljavitve pripraviti ustrezno dokumentacijo, med drugim predlog pogodbe o ureditvi razmer. V 30 dneh od podpisa dokumentacije pa bi morale kreditojemalcu vrniti morebitno preplačilo, izročiti zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke; če pa dolg po novem izračunu še ni bil poplačan, nadaljevati pogodbeno razmerje. Banke bi morale za predvidena izplačila kreditojemalcem oblikovati tudi ustrezne rezervacije. Po mnenju US bi bili operativni stroški bank in njihovo prizadevanje za opravo nalog po ZOPVTKK v primeru, da bi ustavno sodišče ugotovilo, da je zakon v neskladju z ustavo, težko popravljivi. Posledice bi lahko nastale tudi drugim subjektom, predvsem Banki Slovenije in sodiščem. Po zakonu bi morala Banka Slovenije nadzirati morebitne kršitve zakona, vključno z možnostjo začetka postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev. V primeru, da bi bil ta del zakona razveljavljen, bi bile posledice po mnenju US težko popravljive. Tretja skupina posledic pa se nanaša na bančni in gospodarski sistem kot celoto. Ker bi lahko imelo izvrševanje izpodbijanega zakona negativne finančne posledice za vsako izmed pobudnic, bi imelo posledice tudi za slovenski bančni sektor kot celoto. Do končne odločitve ustavnega sodišča ne tečejo roki za izvajanje obveznosti po zakonu.