Zaposleni na RTVS po besedah Borisa Vaseva iz zunanjepolitične redakcije MMC problematizirajo spremembo izvedbenega akta o delovanju MMC, ki je omogočil tako hitro imenovanje Igorja Pirkoviča. Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik ga je, kot je znano, imenovala v petek. Izvedbeni akt presoja tudi upravno sodišče in dokler ti postopki niso zaključeni, po njihovem mnenju imenovanje urednika uredništva na ta način ni sprejemljivo. Poleg tega imajo v uredništvu glede imenovanja Pirkoviča tudi številne vsebinske pomisleke.

Skrbi jih Pirkovičeva pristranost

Pirkovičeva odkrita naklonjenost trenutni vladajoči politični stranki, ki se izrazito izraža tudi v njegovem novinarskem delu. Po mnenju uredništva tak človek ne more korektno opravljati novinarskega dela v politični redakciji, kaj šele, da bi urejal in vplival na delo drugih novinarjev. Vasev je ob tem opomnil, da je bil Pirkovič za v. d. urednika portala MMC imenovan mesec dni pred državnozborskimi volitvami. V uredništvu menijo, da takšna kronologija ni naključna, izbira Pirkoviča, ki da je prišel opravit določeno nalogo, pa za ta položaj ni dobronamerna. Skrbijo pa jih tudi morebitni povračilni ukrepi, o katerih gre po besedah Vaseva sklepati po Pirkovičevih izjavah, da bo vsak za upor nosil posledice. »To ocenjujemo kot nesprejemljive grožnje,« je poudaril. Sprašujejo se tudi, ali bodo njegova sporna stališča, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, del nove uredniške politike.

Oglasil se je tudi Pirkovič, ki je v odzivu za MMC zapisal: »Bolj ko je človek prijazen, dobronameren in odprt, bolj protestirajo. Ne vem, kaj sem komu naredil. Tolčejo, teptajo, ampak resnice ne morejo ubiti. Kdor gre nad človeka, je vnaprej izgubil.«

Vodstvo RTVS očitke zavrača

Člane uredništva MMC so na včerajšnji novinarski konferenci podprli tudi člani aktiva informativnega programa TV Slovenija, aktiv novinarjev Radia Slovenija ter Sindikat novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS in Društvo novinarjev Slovenija (DNS). Članica uredništva informativnega programa TV Slovenija Tanja Starič je v imenu kolegov izrazila podporo prizadevanju uredništva MMC, da je njihov novi urednik imenovan v skladu z zakonodajo in z njihovim soglasjem.»Dogajajo se tektonske spremembe, ki bodo imele velik vpliv na celotno medijsko krajino v Sloveniji,« je opozorila. Gašper Adrinek pa se je v izjavi v imenu DNS spraševal, kakšno naj bo mnenje javnosti o direktorju, ki urednika vsili uredništvu, ki mu odreka kompetence in profesionalno integriteto, in kakšno naj bo mnenje o uredniku, ki kljub nasprotovanju ljudi, ki naj bi jih vodil, to funkcijo sprejme.

Vodstvo RTVS je vse očitke zavrnilo. »Imenovanje Igorja Pirkoviča za vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije je bilo izvedeno v skladu z vsemi internimi postopki,« so zapisali. Ob tem so dodali, da si bo vodstvo RTVS v sodelovanju z vsemi programi RTVS prizadevalo za objektivno in neodvisno poročanje novinarjev in uredništev.