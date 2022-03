Po Bayernu, Liverpoolu, Realu Madrid in Manchester Cityju bodo danes in jutri znani še preostali štirje udeleženci četrtfinala nogometne lige prvakov. Potem ko sta se Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka in Manchester United na prvi tekmi razšla z izidom 1:1, je pred dvobojem na Old Traffordu še vse odprto. Podobno je pri Benfici in Ajaxu, ki sta v Lizboni remizirala z 2:2.

Zdravstvene težave Atletica in Uniteda

V Madridu je na prvi tekmi Atletico prek Joaa Felixa hitro povedel in imel tudi v nadaljevanju več od igre kot Manchester United, ki mu je prek Anthonyja Elange pred koncem uspelo izenačiti. Tako špansko kot angleško moštvo v letošnji sezoni sicer ne blestita. Potem ko je ekipa trenerja Diega Simeoneja lani osvojila špansko prvenstvo, se to pot precej muči. Na domači sceni jo čaka srdit boj za mesta, ki zagotavljajo ligo prvakov v prihodnji sezoni, medtem ko je za vstop v osmino finala trepetala do zadnjega trenutka. A morda je ravno zdaj prišel trenutek za spremembo toka dogodkov. Od tekme z Manchester Unitedom je namreč Atletico dosegel tri zaporedne zmage, ko je na kolena spravil Celto Vigo, Betis in Cadiz. »Na prvi tekmi smo igrali odlično. Na koncu smo bili razočarani nad remijem, kar pomeni, da smo bili boljši nasprotnik in da smo pokazali več kot Manchester United. Vsaj jaz gledam na stvari na takšen, pozitiven način. Pokazali smo, da nimamo težav proti tako kakovostnemu nasprotniku. Zelo se veselimo povratnega obračuna na Old Traffordu in prepričani smo, da lahko napredujemo,« je jasen nogometaš Atletica Marcos Llorente. Kljub optimizmu pa Simeoneju skrbi povzročajo poškodbe. Yannick Carrasco bo manjkal zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov, medtem ko imajo zdravstvene težave Daniel Wass, Šime Vrsaljko, Mario Hermoso, Matheus Cunha in Thomas Lemar, zato naj bi bil njihov današnji nastop pod velikim vprašajem. Podobno naj bi bilo z Josejem Gimenezom in Geoffreyjem Kondogbiajem, medtem ko se vrača Angel Correa.

Zdravstvene težave imajo tudi pri Manchester Unitedu, a so te povezane z okužbo s koronavirusom. Zadnji obračun s Tottenhamom sta izpustila Bruno Fernandes in Luke Shaw, saj sta bila oba pozitivna na testu. Sprva je bil test pozitiven tudi pri vratarju Davidu De Gei, a se je kasneje izkazalo, da je bil izvid lažen. Trener Ralf Rangnick upa, da novih primerov ne bo in da bo lahko proti Atleticu na zelenico poslal karseda kakovostno enajsterico. »Dobro vemo, kje smo na prvem obračunu delali napake. Zdaj igramo pred domačimi navijači in želimo si zmage ter napredovanja. Močno smo nabrušeni in prepričani o uspehu,« pravi vezist Uniteda Paul Pogba, ki je s soigralci konec tedna po hat-tricku Cristiana Ronalda s 3:2 ugnal Tottenham, pred tem pa klonil proti Manchester Cityju ter remiziral z Watfordom.

Ajax dvakrat na led

Po remiju z 2:2 v Lizboni, ko so dvakrat vodili, se pri Ajaxu nadejajo, da bodo nadaljevali pozitiven niz pred domačimi navijači. Nizozemsko moštvo je namreč na Johan Cruijff Areni dobilo zadnjih sedem obračunov na vseh tekmovanjih, pri tem pa na vsakem zabilo vsaj tri gole in skupaj prejelo le dva. Je pa zadnji dve tekmi zmagalo z izidom 3:2, obakrat že vodilo z 2:0 ter se nato reševalo v izdihljajih, kar skrbi trenerja Erika ten Haga. »Pravijo, da osel ne gre dvakrat na led. Mi smo šli. Proti Benfici si takšnega odnosa ne bomo smeli privoščiti, saj bomo v nasprotnem primeru izpadli,« je jasen Erik ten Hag. Benfica na obračun prihaja s popotnico sedmih zaporednih tekem brez poraza. »Igralcem nisem dovolil, da razmišljajo o Ajaxu. Očitno nisem bil uspešen, saj smo le remizirali proti Vizeli. V Amsterdamu pričakujem boljšo predstavo,« pravi trener Benfice Nelson Verissimo.