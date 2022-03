V prejšnjem krogu Olimpija ni izkoristila še enega spodrsljaja Mariborčanov, ki so v Kidričevem igrali le neodločeno z Aluminijem. Še več, čeprav so imeli v Murski Soboti več od igre in so proti nasprotnikovim vratom sprožili več strelov, so ostali celo brez osvojene točke. Boljše volje so v ljubljanske Stožice prišli Celjani, ki so premagali Domžale, še zadovoljnejši pa so bili po včerajšnji tekmi, saj so po juniju 2020 spet v gosteh premagali Ljubljančane, tokrat s 4:2.

Gostitelji so tekmo proti Celjanom sicer začeli na najboljši možni način. Že v svojem prvem resnejšem napadu je po hitrem protinapadu nemočnega Matjaža Rozmana s strelom v daljši kot z leve strani premagal Ivan Prtajin. Dve minuti pozneje je bil sam pred celjskimi vrati Aljoša Matko, vendar se je celjski vratar tokrat izkazal. Tako kot še nekajkrat v prvem polčasu, v katerem je bila Olimpija nevarnejša, še zlasti po izenačujočem zadetku gostov, ki je padel po veliki napaki Ivana Banića. Njegovo napako, ko je po kotu gostov izpustil žogo iz rok, je kaznoval Žan Zaletel.

Že po šestih minutah nadaljevanja so domači nogometaši zaostajali za dva gola. Prvega je z glavo, potem ko je Banić najprej ubranil strel Matica Vrbanca, akcijo je na levi strani začel Begić, dosegel Mičo Kuzmanović. Le dve minuti pozneje je domača obramba še enkrat padla na izpitu, tokrat so jo gostje izigrali na desni strani, nemočnega Banića pa je z lepim golom premagal Ivan Božić.

Težav za razglašeno domačo ekipo, v kateri sta tekmo spet začela le dva slovenska nogometaša, še ni bilo konec, kajti v 66. minuti je Bojan Mertik upravičeno dosodil enajstmetrovko za Celjane. Zanesljivo jo je izvedel Duje Čop, ki je le nekaj minut pred tem zamenjal Begića. Osem minut pozneje je Marin Pilj še vlil nekaj upanja za domačo ekipo, ko je s strelom s šestnajstih metrov zatresel celjsko mrežo. To pa je tudi vse, kar so zeleno-beli prikazali ob drugem zaporednem porazu. Pet minut pred iztekom 90 minut so stadion zapustili tudi njihovi najzvestejši navijači, Green Dragons.

»Po dolgem času smo prvič zmagali v gosteh. V drugi polovici prvega polčasa nismo igrali dobro, vendar smo se med polčasom umirili, ponovili osnovne stvari in začeli prevzemati večje tveganje v igri. Žoga je hitreje tekla in – kar je najpomembneje – zadetke smo dosegali v pravih trenutkih tekme. Mislim, da smo na pravi poti,« je bil z drugo zaporedno zmago svoje ekipe zadovoljen Simon Rožman, trener Celja.

»Z izjemo prvih petih minut prvega polčasa smo ta del tekme odigrali dobro. Na žalost smo spet nesrečno prejeli zadetek, a smo se po njem hitro pobrali. Imeli smo nekaj lepih priložnosti za vodstvo, nismo jih izkoristili, toda v drugi polčas smo vstopili nezbrano. Celjani so povedli z 2:1, po tem zaostanku se nismo več vrnili v igro, poskušali smo, toda ... Ni ugodno doma dobiti štirih zadetkov, vendar moramo s tem živeti,« pa je tekmo opisal domači trener Dino Skender.

Koper – Bravo 0:0 Stadion Bonifika, gledalcev 300, sodnik: Matković (Ravne na Koroškem), rumeni kartoni: Jelić Balta, Šušnjara, Colley; Kramarič, Kurtović, Bajde. Koper: Golubović, Rajčević, Bručić, Novoselec, Cukjati, Jelić Balta, Đira (od 60. Colley), Vešner Tičić, Barišić (od 53. Šušnjara), Parris (od 80. Krajinović), Osuji (od 80. Kotnik), trener: Zeljković. Bravo: Orbanić, Milić, Jakšić, Križan, Kavčič, Kurtović, Nsana, Španring, Kramarič (od 88. Kerin), Memić (od 93. Sever), Maružin (od 46. Bajde), trener: Grabić. Igralec tekme: Aleksander Rajčević (Koper). Streli v okvir gola: 3:0, streli mimo gola: 4:4, prosti streli: 20:21, koti: 4:1, obrambe vratarjev: 0:3, število vseh napadov: 109:108, število nevarnih napadov: 70:65, posest žoge (v odstotkih): 51:49.