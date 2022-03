»Igra se na štiri zmage, tako da zadnja poraza nista nič tragičnega, težava pa je, da na tekmah prejemamo preveč zadetkov. V nedeljo smo imeli v Beljaku ugoden rezultat, vendar smo bili preveč osredotočeni samo na napad, pozabili pa smo na obrambo. Verjamem, da smo se iz teh napak česa naučili,« je nedeljski poraz v Beljaku komentiral izkušeni napadalec zeleno-belih Aleš Mušič, ki je prepričan, da je njegova ekipa zelo enakovreden tekmec beljaški. »Nocoj pričakujem podobno tekmo, kot so bile zadnje tri. Predvsem se bomo morali zbrati v obrambi, kajti z osmimi prejetimi zadetki je v končnici tekmo težko dobiti,« se trenutno največje težave ljubljanske ekipe zaveda Mušič.

Ljubljančani so bili v nedeljski tekmi celo dlje v vodstvu kot domača ekipa, skupaj 32 minut, Beljačani le 16, na koncu pa so, čeprav so še v 29. minuti vodili s 4:2, ostali praznih rok. V oči bode predvsem podatek, da so v le 25 minutah, ko je Stefan Bacher – domačini naj bi v tem trenutku imeli igralca več na ledu, česar sodniki niso opazili – zaostanek svoje ekipe znižal na 3:4, prejeli kar šest zadetkov. Dobro, zadnjega po tem, ko so bila ljubljanska vrata prazna.

»Še vedno je samo ena tekma prednosti zanje. V nedeljo smo prejeli preveč zadetkov in to je zagotovo ena od stvari, ki jih bomo morali v prihodnje popraviti. Na obeh tekmah, ki smo jih izgubili, so se fantje borili in se obakrat vrnili v igro. Graditi moramo na tem, kar je bilo dobrega. Absolutno zdaj ne smemo odnehati. Narediti moramo vse, da izenačimo. Če bomo nocoj pravi, če bomo zbrani vseh 60 minut, bomo v Beljak v petek prišli z 2:2,« je prepričan Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije.

Čeprav so Ljubljančani v gosteh dosegli pet zadetkov, dva od njih je prispeval kapetan Žiga Pance, to ni bilo dovolj za drugo zmago v četrtfinalu končnice. »Lahko bi dosegli še kak zadetek več, saj smo imeli dovolj priložnosti, večja težava je bila naša igra v obrambi. Vemo, da imamo še veliko rezerve, sploh v obrambni tretjini, kjer bomo morali biti bolj zbrani, prav tako bomo morali izkoristiti našo daljšo klop,« pa pot do izenačenja v zmagah vidi Žiga Pance.

Na preostalih treh četrtfinalnih obračunih je najbližje polfinalu končnice Salzburg, ki proti Znojmu vodi s 3:0 v zmagah, medtem ko je madžarski Fehervar proti Pustertalu povedel z 2:1, tako kot tudi Dunaj proti lanskemu zmagovalcu lige ICEHL, celovškemu KAC.

Nocoj se bo s četrtfinalnimi tekmami začela tudi končnica v alpski ligi. Jeseničani bodo ob 19. uri gostili Gardeno, ki so si jo izbrali, potem ko so imeli kot druga ekipa rednega dela pravico druge izbire. Kot prvi si je Asiago izbral Vipiteno, preostala para pa sta Ritten – Cortina in Lustenau – Zell am See. V četrtfinalu bodo moštva igrala na tri zmage.