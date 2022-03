Po koncu sezone je povsem izpraznjena

Za športnika ni težjega, kot če predčasno konča sezono zaradi poškodbe. Prav to se je zgodilo v zadnjih sezonah najboljši slovenski alpski smučarki Meti Hrovat, ki je pred devetimi dnevi v Lenzerheideju grdo padla. Namesto da bi minuli konec tedna tekmovala na tekmah v Äreju, nam je v domači Kranjski Gori pojasnjevala razsežnosti poškodbe in se ozrla v za zdaj nekoliko negotovo prihodnost. Težko se je sprijaznila z dejstvom, da mora tri tedne povsem počivati, v tem času pa naj bi se ji kosti zacelile in ji omogočale postopno obremenjevanje telesa. Pravi, da spomladi ne bo šla več na sneg. Prvič v življenju je namreč začutila, da potrebuje počitek. Tako fizičnega kot psihičnega. O nadaljnjem sodelovanju s trenerjem Liviem Magonijem med intervjujem v Kranjski Gori ni želela razpravljati. Priznava, da si tudi sama želi, da bi imela ob sebi trenerja, s katerim bi sodelovala dlje časa.