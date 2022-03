Bo cena goriva res predvolilna tema?

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in ljubljanski župan Zoran Janković sta podpisala »protokol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih projektov na območju ljubljanske občine«. Gre za nekakšen skupek cestnih in železniških projektov, zlasti takih, pri katerih naj bi bile pristojnosti med državo in občino deljene (kar je običajno recept za težave). Med ključnimi je recimo širitev Celovške ceste od šentviškega predora do Merkurjeve trgovine v Vižmarjah v šestpasovnico, pri čemer se po protokolu direkcija za infrastrukturo zavezuje, da bo za državno cesto zagotovila projektno dokumentacijo, kupila zemljišča, pridobila gradbeno dovoljenje in poskrbela za vse drugo, kar pač običajno počnejo investitorji. Protokol omenja tudi sporazum o sofinanciranju z ljubljansko občino, ki ga bodo prav tako morali še pripraviti.