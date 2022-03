Pohvala Slovenskim železnicam

Ni človeka v naši deželi, ki ne bi imel povedati kaj hudo kritičnega na račun Slovenskih železnic. Saj veste: vlaki zamujajo, so predpotopni, počasni, vozovnic se ne da kupiti na spletu, blagajne ne delajo in tako naprej v nedogled. V naši rubriki se sicer včasih malo pošalimo, ampak tokrat smrtno resno sledi, ne boste verjeli, pohvala Slovenskim železnicam. Zgodba je dolga, na kratko pa takole. Uporabnik kupi prek spleta (pri nemških železnicah, kakopak, pri nas se mednarodnih vozovnic ne da kupiti na daljavo) vozovnico za Pariz. Prek Münchna. Z odhodom iz Kranja. Pazite, iz Kranja. Pa tam res ustavi ta mednarodni nočni vlak? V nedeljo dopoldne klic na center za pomoč Slovenskih železnic. Ponavljamo, v nedeljo dopoldne! Izkupiček? Prijazen pogovor, pomoč pri iskanju najcenejših vozovnic in še tri dodatna elektronska sporočila, kako je šlo pri nakupu ... Prijazno, ustrežljivo, učinkovito. Da bi bilo tam na SŽ več takih Marjetk in manj cvetk, a ne!