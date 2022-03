Na ukrajinsko krizo se je odzvala tudi Airbnb

Ljudje iz vsega sveta so v pičlih dveh dneh v Ukrajini rezervirali stanovanja prek Airbnb in tako zbrali več kot 2 milijona dolarjev (1,8 milijona evrov), pri čemer so rezervacije potekale pod dogovorom, da nikoli ne bodo prevzeli nastanitve. Ob tem pa se je tudi Airbnb, vsaj za zdaj, tudi odpovedal vsem pristojbinam za goste in gostitelje pri vseh rezervacijah v tej državi, hkrati pa tudi sam ponudil brezplačno bivanje 100.000 ukrajinskim beguncem.