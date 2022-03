Leto dni je že minilo od umora 36-letnice, ki jo je po navedbah tožilstva v domači hiši v Dolah pri Polici v Grosuplju s pasom kopalnega plašča zadavil njen mož Žarko Gorenjc. To naj bi storil iz nizkotnih nagibov, ker ga je hotela zapustiti, poiskala naj bi celo že pravni nasvet. Da je to res, je včeraj na sodišču pričala njena prijateljica in sodelavka. K odvetnici jo je le nekaj dni pred smrtjo peljala prav ona. »Dala sem ji svojo bundo in šal. S sodelavko sva jo zakamuflirali, saj ni hotela iti v svojih oblačilih. Strah jo je bilo, da bi jo mož videl, saj je bila odvetniška pisarna blizu njegove službe,« je povedala. Pokojna se je na poti do tja tresla, strah jo je bilo, je včeraj opisala sodelavka. »Nisem hotela vrtati vanjo z vprašanji in se ji vsiljevati, mi je pa rekla, da bi se rada z možem razšla na miren način. Da tako ne more več. Potem pa še, da jo bo ubil, če to naredi,« je pričala. Na osnovi njenega strahu je priča sklepala, da bi bil za moža »sporen« že obisk odvetnice. O morebitnih težavah doma ji pokojna pred tem ni govorila. Vmes se kakšno leto ali še dlje zaradi obveznega dela od doma nista skoraj nič videli ne slišali, je pa na določeni točki opazila spremembo pri njej. Nekoč vesela, igriva in živahna ženska je postala bleda senca sebe. Kaj je bil razlog za to, ni vedela. Je pa na sodišču dejala, kako zelo je bila žrtev zaljubljena v svojega moža. »Živela je zanj, ga oboževala. Bil je njen bog, pomenil ji je vse,« je opisala odnos pokojne do obtoženca.

Maltretiranje, nadzor in strah

»Z žrtvijo sva februarja lani po telefonu govorili kakih deset minut. Klicala me je zaradi potencialnega zastopanja v postopku razveze, saj je hotela zapustiti moža. Dobila sem občutek, da se je bala njegove reakcije, ko bi mu povedala, da ga zapušča in da bo s seboj vzela mladoletno hčer,« je na sodišču razlagala prva od dveh odvetnic, s katerima se je pokojna posvetovala. »Rekla je, da jo mož maltretira, nadzira, da jo kliče vsakih nekaj minut, pa da ji preverja telefon in računalnik. Povedala mi je še, da je bil do nje enkrat že nasilen, do česa bolj konkretnega pa nisva prišli,« je opisala njuno kratko komunikacijo. Pokojna ni hotela na policijo, strah jo je bilo, da ji ne bi verjeli oziroma da bi jih mož, nekdanji policist, prepričal, da laže. Ker sama ni imela izkušenj z družinskim nasiljem, je pokojno napotila k svoji kolegici. Tisti, h kateri se je kasneje odpravila zakamuflirana v oblačila sodelavk. Obtoženi Žarko Gorenjc, ki očitanega dejanja ne priznava, je v svojem zagovoru prejšnji teden zanikal kakršno koli nasilje nad ženo, pa tudi domnevne žaljivke, maltretiranje, navedbe o nadzoru in grožnje. Sestra dvojčica pokojne je namreč pred tednom dni pričala, kako je Gorenjc ženi grozil, da jo bo razparal, razklal, jo ubil. Sam je še isti dan razlagal, da je bil pravzaprav on žrtev večletnega sistematičnega psihičnega nasilja soproge, ki da je privedlo do njegove dolgotrajne bolniške odsotnosti, obiska psihoterapevta in misli na samomor. Iz brezna obupa ga je potegnila hčer. Pojasnil je, da se ključnega trenutka smrti žene ne spominja. Sredi noči naj bi ga ona prišla izzivat v njegovo spalnico, sporekla sta se, se začela prerivati, nato pa se je kar naenkrat znašel nad njenim truplom, ki je imelo okoli vratu zavezan pas kopalnega plašča, roki pa zvezani. Tresel jo je, a je ni mogel obuditi. Počakal je, da se je zbudila hči, ki je spala v drugi sobi, jo odpeljal k svojim staršem, potem pa se z očetom odpravil na policijo.

Egoist, lažnivec, narkoman

Gorenjc je v zagovoru priznal, da sta s pokojno ženo zlasti čez konec tedna kdaj zaužila kakšno drogo. Da stvar ni bila tako nedolžna, je razvidno iz pisma, v katerem je »pokojna leta 2017 nagovarjala moža. Po njeni smrti so ga našli v njeni omari. V njem soproga sprašuje, kdaj ji bo nehal lagati glede drog, kdaj se bo nehal delati norca iz nje in da se kljub več dogovorom ni nič spremenilo. »Obljubil si, da boš nehal, a si zdržal le dva tedna. Potem si drogo skrival pred menoj. Nenehno si slabe volje, nič se ti ne ljubi, črnogled si. Energijo imaš samo še takrat, ko 'eno zategneš'. Vrtiva se v krogu,« je pismo pokojne na sodišču prebral predsednik petčlanskega senata, sodnik Bernard Tajnšek. Strah jo je bilo, da bi se zaradi njegove odvisnosti sčasoma spremenila njena ljubezen do njega. »Nisem si izbrala egoista, lažnivca in narkomana. Prej nisi bil takšen,« je svojemu partnerju pred leti še položila na srce in ga spodbudila k iskanju pomoči. Za konec pa ga še pozvala: »Ne izkoriščaj moje ljubezni. Ni fer.«