Joško Šinkovec, ki je poleti na Hotavljah hudo pretepel svaka s pohodnimi palicami, mora za šest let v zapor, je odločil petčlanski senat kranjskega okrožnega sodišča, ki ga je obsodil poskusa uboja. Kot je po izreku kazni pojasnila predsednica senata sodnica Andrijana Ahačič, je Šinkovec sam povedal, da je šel mimo hiše, v kateri je včasih živel, po smrti staršev pa v njej živi njegova sestra z možem. Sestrinega moža je presenetil, ko je ta nesel smeti v zabojnik.

Vztrajen pri udarjanju s palicami

Čeprav je ves čas sojenja trdil, da ga je svak provociral, je sodnica opozorila, da ni bilo nobenih provokacij, svak obsojenega se je le pogovarjal po telefonu in ni niti videl napadalca, zato se tudi ni imel možnosti braniti.

»Je bil pa Šinkovec zelo vztrajen pri svojem dejanju, saj z udarci ni prenehal niti, ko se mu je ena od pohodnih palic zlomila. Da ga ni udaril po glavi, gre zasluga oškodovancu, ki se je branil z rokami. Zaradi prejšnje poškodbe glave, ki mu jo je povzročil Šinkovec, ko ga je v gostilni s pivskim vrčkom po glavi, se je namreč zavedal, da bi bilo to lahko zanj usodno. Da je poskušal zavarovati glavo, pa je razvidno tudi iz njegovih poškodb na rokah. Obtoženi je vedel za te poškodbe, kar pa ga ni odvrnilo od tega, da je spet udarjal oškodovanca,« je povedala sodnica.

Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora, a ker je dejanje po zaslugi oškodovanca ostalo pri poskusu, se je sodišče odločilo za šest let zapora, kar je pol leta krajša zaporna kazen, kot jo je predlagala tožilka Marija Marinka Jeraj. Kot je pojasnila Ahačičeva, se obsojenemu v dobo prestajanja kazni šteje čas, ki ga je prestal v priporu. Zaradi ponovitvene nevarnosti pa je sodišče pripor do pravnomočnosti sodbe podaljšalo. Sodnica je še poudarila, da je dejanje ostalo pri poskusu, ker je oškodovancu uspelo uiti, ko se je Šinkovcu ena od palic med udarjanjem zlomila in je posegel po grabljah za delo na vrtu.

Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbo. Kot je v zaključni besedi opozorila Šinkovčeva zagovornica Mateja Likozar Rogelj, Šinkovec ni imel namena svaku vzeti življenja. »Je žrtev svoje hibe. Je gluha oseba, ki se počuti tako, kot bi se počutil običajen človek, izgubljen v tujini ali celo v pragozdu. Ne razume, kaj mu sporočajo drugi, kar ga zmede in razburi. Tako je bilo tudi kritičnega dne,« je poudarila. Tako kot vsak dan je tudi tistega dne Šinkovec, ki sicer živi v Gorenji vasi, parkiral svoje kolo pri tetini hiši in vzel pohodne palice, ki jih je puščal tam, saj se je vsak dan povzpel na bližnji hrib Slajka, in tak namen je imel tudi tistega dne. »Zato ni govora o tem, da naj bi šlo za vnaprej načrtovano dejanje, kot se mu skuša pripisati. Ni načrtoval, da se bo srečal z oškodovancem,« je poudarila odvetnica.

Rad je imel drevesa ...

Šinkovec se tokrat ni oglasil, že na predhodnih obravnavah pa je poudaril, da svaka ni hotel ubiti. Izrazil pa je tudi dlje časa trajajoče razočaranje nad svakovim ravnanjem s sadnim drevjem ob hiši, v kateri je odraščal, zdaj pa v njej živita sestra in njen mož. Drevesa so mu bila, kot je poudaril na eni od prejšnjih obravnav, zelo pri srcu, svak pa jih je podiral, ker naj bi bila bolna.