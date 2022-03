Skozi Hudo luknjo in proti Dobrni kmalu tudi s kolesom

V Mestni občini Velenje so že lani podprli, zdaj pa tudi začeli z izgradnjo kolesarske infrastrukture skozi Hudo luknjo do Mislinje, s čimer bodo v Šaleški dolini dobili eno najlepših kolesarskih poti. Prav tako bo že do konca leta zgrajena kolesarska povezava do Dobrne.