Preplavljajo nas sočutje in negotovost, strah za lastno varnost v sedanjosti nas lahko vrne v podobno doživljanje pred tridesetimi leti, kar Janša zlorablja. Naveže se na naše sočutje, organizira vladne proteste, ki so »najštevilčnejši«, zahteva, da jih prenaša javna RTV, povsod se prelivajo barve SDS z ukrajinsko zastavo… So pač »najboljši«, najbolj »sočutni« in narod bo do volitev »gotovo« pozabil na njihov rasizem. Poistoveti se s predsednikom Zelenskim, prepričuje, da je odrešenik, nas sposoben pripeljati iz vsake krizne situacije, a ne samo nas, s svojimi »izvrstnimi« predlogi tudi Ukrajino in svet. Podložniki že leta podpirajo njegovo škodljivo megalomanstvo, pomagajo graditi kult osebnosti in mit heroja, celo božanstva. Pravi heroji pa se ne skrivajo v kleteh, se ne bojijo soočenj z opozicijo in preiskovalnimi komisijami, sprejemajo odgovornost za neuspešno obvladovanje epidemije, neustavne odloke, za kazniva dejanja…

Menda ljubi vojne, a upam, da je vsaj malo spremenil grozljive poglede. Konec osemdesetih je še pisal, da ima vojna, ne mir, nenadomestljiv pomen za napredek človeštva, številne mutacije pa ne zmanjšujejo pomena jedrske vojne kot pripomočka za genetično izboljšanje človeške vrste. (Bolno!) Ni bilo presenečenje, da je tudi epidemijo spremenil v vojno z virusom in se postavil na čelo namesto epidemiologov. Ti, ki ne ločijo med avtoritativnostjo in avtoritarnostjo, so bili tega veseli, upam pa, da so ugotovili svojo zmoto. Njegovo nesposobnost potrjujejo (tudi) presežne smrti, njegovo avtokracijo pa razdejana država. Ker ve, da se prestrašene ljudi laže drži pod nadzorom, je poleg ubijalskega virusa še on poskrbel za strah z agresijo in visokimi kaznimi svojih biričev. Nestrpnost je razširil med vse sloje in skupine, tudi v parlament, ki razpada. (Zadnji primer: poslanec SDS grozi predsednici odbora, opozicijski poslanki, da jo bo fizično odstranil iz dvorane.)

Ker hoče še naprej vladati, je pomembno, da slišimo samo njegovo »resnico«. Zlasti pred volitvami. Zato mora obvladati medije. Cel kup jih že dolgo trobi njegove laži in žalitve, zdaj bije vojno še z nacionalko. Z nesposobnimi privrženci je še vanjo naselil nezakonito delovanje, s politično diktaturo jemlje novinarjem avtonomnost in strokovnost. Vladajoči tudi nad njimi izvajajo cenzuro, ne samo nad ruskimi mediji. Putin neposlušne kaznuje z visokimi zapornimi kaznimi, Janša pa z grožnjami, žaljivkami, izgubo položaja in zaposlitve. Zmerja s »putinovci« in v druge prenaša svoj lastni putinovnski obraz in značaj, kar je značilnost obrambnega mehanizma nezrelih in neodgovornih ljudi.

Za kazen bi mu privoščila zmago na volitvah. Naj se sooči s svojo krivdo za smrti in s posledicami vladanja: z osiromašeno demokracijo, z visoko zadolžitvijo in nepremišljenim razsipavanjem denarja. Z neustavnimi zakoni, z obljubami, ki jih v prihajajoči krizi ne bo mogel izpolniti, z nesposobnimi kadri, ki jih je nastavljal, z orožjem, ki ne bo služilo naši obrambi, ampak zaslužku Američanov, z Golobovo odstavitvijo, z vedno manjšo gledanostjo RTV in z vedno manjšim ugledom Slovenije…Pa se preveč bojim, da bi državo dokončno zapravil.

Polona Jamnik, Bled