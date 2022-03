Izid volitev, ki so bile tajne, je bil zagotovo mrzel tuš za oba nadškofa metropolita - dosedanjega predsednika SŠK ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla. Od leta 1992, ko je bila ustanovljena Slovenska škofovska konfereneca, je namreč po nepisanem pravilu SŠK vedno vodil ljubljanski ali (redkeje) mariborski nadškof metropolit. Imenovanje novomeškega škofa je zato svojevrsten precedens. Po naših informacijah je zadnje čase v cerkveni hierarhiji naraščalo nezadovoljstvo z Zoretovim načinom vodenja SŠK. Očitali so mu neodločnost in preveliko navezanost na "staro gardo" (dr. Stresa, dr. Rodeta …). Vse bolj je bilo čutiti tudi željo po novih idejah in pomladitvi okostenelih struktur. Upanje za oboje predstavljata zadnja imenovana škofa, dr. Saje, ki bo, kot rečeno vodil SŠK; in celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž, ki je bil včeraj imenovan za člana Stalnega sveta SŠK. Novo vodstvo SŠK bo nastopilo petletni mandat 24. marca 2022. ri