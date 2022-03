Evropska komisija je lani spomladi sprejela nov paket predpisov, ki urejajo letenje v zračnem prostoru. Gre za tri predpise, ki oblikujejo pogoje za delovanje brezpilotnih zrakoplovov in zrakoplovov s posadko ter uvajajo nove storitve za operaterje zrakoplovov. Omogočeno bo izvajanje kompleksnejših storitev in na večje razdalje. Še posebej je to pomembno za preobremenjeno območje letenja pod 120 metrov višine in v nevidnem polju. Usklajevanje delovanja brezpilotnih plovil in zrakoplovov s posadko je zelo pomembno zaradi preprečevanja trkov ter za omilitev drugih tveganj upravljanja brezpilotnih zrakoplovov.

Poskusne lete z brezpilotnimi letalniki je Pošta Slovenije začela izvajati junija lani. Prvo pošiljko so dostavili na Poštarski dom na Vršiču. Tako se pripravlja na čas, ko bo lahko dostavljala nujno potrebne pošiljke tja, kamor jih konvencionalna vozila ne morejo dostaviti tako hitro in učinkovito. Glede na trenutne trende v dostavi nismo več daleč od tega, da bomo tudi v logistiki namesto poskusnega letenja lahko dejansko izvajali dostave z droni. Pošta Slovenije se želi aktivno vključevati v proces kreiranja predpisov, ki urejajo letenje in upravljanje brezpilotnih letalnikov v Sloveniji. Po Evropi se neodvisno razvijajo različne rešitve uporabe brezpilotnih zrakoplovov, tako za gospodarske družbe kot za javni sektor, na primer za hitro zdravstveno oskrbo. x vt