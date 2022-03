Potrebe po dodatnih logističnih zmogljivostih so vedno večje, zato je gradnja novih logističnih zmogljivosti nujna. Februarja lani so tako v Sežani začeli pripravljalna dela za gradnjo največjega logističnega centra v Sloveniji. Obsegal bo približno 120.000 kvadratnih metrov uporabnih površin in je strateško pozicioniran v občini Sežana, tik ob avtocesti in s tem v neposredni bližini koprskega in tržaškega pristanišča. Eden izmed objektov bo namenjen nemški trgovski verigi Tedi. Gre za strateško investicijo v regijo, vrednost naložbe je 50 milijonov evrov.

Obstoječe zmogljivosti niso dovolj

Tudi podjetje Cargo-partner je pred mesecem dni na Brniku položilo temeljni kamen za širitev logističnega centra, zgrajenega leta 2019. Skladiščne zmogljivosti se bodo povečale s 25.000 na 39.000 kvadratnih metrov uporabnih površin. Investicija je vredna okoli 12 milijonov evrov in bo predvidoma izpeljana novembra letos. Cargo-partner v Sloveniji je eden izmed vodilnih ponudnikov logističnih storitev, direktor Viktor Kastelic pa je ob tem dejal, da obstoječe zmogljivosti niso dovolj, saj je povpraševanja ogromno; naše gospodarstvo namreč dobro deluje in potrebuje moderne logistične centre. Širitev je bila sicer predvidena šele med letoma 2024 in 2026.

Upravljanje celovite verige

Vloga in pomen logistike sta se v zadnjih letih spremenila od klasične logistike, kot so skladiščenje in prevozi, k izvajanju celovitih logističnih storitev in upravljanju celovitih preskrbovalnih verig. Informatiziranost logistike v Sloveniji je na dokaj visoki ravni, zaostanek pa je v pomanjkanju vrhunskega razvojnega kadra ter velikosti podjetij – mala podjetja si visoke stroške informatizacije težko privoščijo. Tehnološka, digitalna in organizacijska modernizacija pa je nujna in podjetja veliko vlagajo v spremembe. Največja trenda v logistiki sta poleg digitalizacije ali robotike avtonomna vožnja in trajnostnost.

Mednarodni logistični kongres

Portorož bo od 6. do 8. aprila gostil že deveti najpomembnejši dogodek s področja logistike v regiji, mednarodni logistični kongres z naslovom Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2022. Kongres od samega začetka uspešno združuje vse deležnike, ki so kakor koli povezani z logistiko – tako s strani logističnih, prevozniških in proizvodnih podjetij kot ponudnikov informacijskih in tehnoloških rešitev, šolstva in državnih organov. Največji poudarek bo na industriji 5.0 kot naslednji fazi »leana« ter digitalizaciji in avtomatizaciji. Organizatorji – slovensko logistično združenje v sodelovanju z združenjem za promet pri GZS in ACS, slovenskim avtomobilskim grozdom – želijo s kongresom vplivati na ambicioznost pri poslovni, digitalni in tehnološki modernizaciji družb. Zavedajo se, da to lahko dosežejo samo s predavanji, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks, odlični domači in tuji menedžerji in strokovnjaki bodo predstavili uspešne zgodbe. Prav široka zastopanost vseh deležnikov daje priložnost za še več povezovanja, mreženja in spoznavanja dobrih praks ter vseh strank, ki sodelujejo v procesu, kar omogoča, da se med seboj še bolje spoznajo in tako dodatno izboljšajo logistične in proizvodne storitve. Kongres Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2022 bo obravnaval še teme s področij uporabe dronov v logistiki, sodelovanja na področju logistike, logistike na tirih in gradnje logističnih centrov. Rdeča nit ostajata avtomatizacija in robotizacija v logistiki, transportu in proizvodni logistiki.