Pošiljatelji, ki bodo želeli poslati pakete s humanitarno pomočjo kot poštne pošiljke na naslove fizičnih oseb v Ukrajino, morajo pakete ustrezno označiti z velikimi tiskanimi črkami z oznako HUMANITARIAN AID ter jih ustrezno zapakirati v kakovostno embalažo s primerno notranjo ovojnino, da bo vsebina dobro zaščitena. Posamezna fizična oseba lahko hkrati odda največ tri pakete.

V paketih humanitarne pomoči se lahko pošilja hrano v originalni embalaži, denimo konzervirano hrano, juho iz vrečke, testenine, riž, moko, otroško hrano in hrano za dojenčke, čaj, instant kavo, oreščke, zdravila ter medicinske pripomočke (gaze, komplete prve pomoči, plenice, protibolečinske tablete, razkužila za rane), higienske pripomočke, oblačila in obutev, ni pa dovoljeno pošiljati tekočin, alkohola in orožja. Vrednost paketov je lahko do 70 evrov. Pošiljatelj mora izpolniti tudi carinski obrazec. V Ukrajini bodo za pošiljke s humanitarno pomočjo izvajali enostavne carinske postopke. Pošta Slovenije bo pakete s humanitarno pomočjo odpravljala s cestnim prevozom prek Avstrije in Slovaške. Zaradi vojnih razmer so roki prenosa daljši. Ukrajinska pošta se dnevno prilagaja razmeram v državi. Na območja, kjer potekajo vojaški spopadi, je dostava pošiljk začasno ustavljena, poštni promet na preostalih območjih deluje prilagojeno.