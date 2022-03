Z direktorjem Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije Robertom Severjem smo se pogovarjali o negotovih časih za dejavnost logistika in transport. Razmere, ki so nastale zaradi epidemije, se še zdaleč niso umirile in logistična podjetja se soočajo z novimi težavami, med drugim s podražitvijo nafte in drugih energentov.

Zaradi vojnih razmer v Ukrajini smo priča novi krizi. Kako to stanje vpliva na logistiko in transport?

Analitiki ugotavljajo, da je koronakriza povzročila velike pretrese v dobavni verigi, kljub krčenju gospodarstva zaradi ustavljenih dejavnosti pa se je povpraševanje po logistiki povečalo, kar je povzročilo višje cene logističnih storitev, najobčutnejše v pomorskem prometu. Vojne razmere v Ukrajini in sankcije, ki jih sprejema Zahod proti Rusiji, se že kažejo v novi krizi neslutenih razsežnosti, trenutno predvsem zaradi rekordnih cen energentov, ki neposredno vplivajo na logistiko. Ključno bo torej, kako se bodo logistična podjetja lahko prilagodila na tak skok cen energentov, ki na primer zajema 25 ali več odstotkov povprečnih stroškov transportnega podjetja.

Podjetja se soočajo z velikimi težavami. Katere so največje, kako jih sploh rešiti?

V logistiki, kot že omenjeno, se trenutno soočamo predvsem s povišanjem cen energentov, kar bodo podjetja primorana reševati s povišanjem cen logističnih storitev, v nasprotnem si ne predstavljamo, kako pokriti takšen skok stroškov, ki se je zgodil. Že dlje časa pa v panogi primanjkuje tudi kadra, kar lahko povzroči tudi motnje pri dobavah. Evropa se s pomanjkanjem kadra v panogi sooča že nekaj časa in trenutno se ne kažejo hitre rešitve, ki bi zapolnile to vrzel med kadrovskimi potrebami v logistiki in kadri, ki so na voljo na trgu. Vse manj mladih se odloča za tovrstne poklice, zato se na zbornicah, fakultetah, strokovnih šolah dogovarjamo za večjo promocijo in predstavitev poklica, diplomanti in dijaki logističnih smeri pa dobijo zaposlitev takoj po končanem šolanju. Podjetja, ki so vključena v zvezo pomorskoprometnih agencij, ki deluje znotraj našega združenja, so se odločila, da razpišejo kadrovske štipendije za dijake pomorske šole, saj v nasprotnem primeru ne dobijo kadra. Na tem področju bo potrebnih še več aktivnosti pri iskanju rešitev, da bomo lahko zadostili kadrovskim potrebam podjetij v panogi.

Gospodarstvo se že več kot dve leti sooča s posledicami epidemije, kot so pomanjkanje rezervnih delov, zastoji dostave blaga in pomanjkanje zmogljivosti ladijskega prostora. Zdaj pa se sooča še z vplivi, ki jih povzroča vojna v Ukrajini. Lahko poveste, kaj se pričakuje?

Razsežnosti prihajajoče krize težko ocenjujemo, saj v trenutnih razmerah razen že omenjenega povišanja cen energentov ni zaznati večjih posledic na logistiko. Motene so dobave na ruski trg, vendar se po naših podatkih blago, ki ni podvrženo sankcijam, še vedno dostavlja tudi na te trge. Drugače je seveda z Ukrajino, kjer zaradi vojnih razmer ni mogoč transport. Vsekakor pa je že občutiti izredne razmere zaradi pomanjkanja surovin in dviga cen nekaterih surovin v kmetijskopredelovalni industriji, kovinski in avtomobilski panogi, vendar podrobnosti v teh panogah ne morem komentirati.

Študije kažejo, da je v državah v razvoju strošek logistike do 25 odstotkov, v državah OECD je strošek logistike od šest do osem odstotkov BDP. Koliko višji bo ta strošek?

Podatka svetovne banke o stroških logistike v letu 2021 še nimamo, vsekakor pa bomo priča enormnemu povišanju stroškov, ki so posledica kriznih razmer.

Kakšen bo logistični trg čez pet ali deset let?

V teh negotovih časih težko ocenjujemo dogajanje v bližnji prihodnosti. Še pred pandemično krizo smo opozarjali na nujnost uvajanja novih tehnologij v logistiko, potrebe po vse večji digitalizaciji v logistiki so ključne. Ti trendi so se še pospešili prav zaradi koronakrize, vse pa je presenetilo takšno povečanje povpraševanja po logističnih storitvah in posledično dvig cen v pomorskem prometu, pričakovan je dvig prevoznin tudi v preostalih vrstah prevoza. Razmere na trgu dodatno zaostrujejo motnje v dobavah novih vozil, rezervnih delov … Vse to nakazuje, da je pred nami turbulentno obdobje, ki mu vojne razmere v Ukrajini dodajajo še veliko negotovost prihajajočih dogodkov.