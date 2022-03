Ljudje vse redkeje zahajajo v gostilne

Borut Jovan je kuharski mojster, ki ga tako jedci kot ocenjevalci uvrščajo v sam zvezdniški vrh slovenske kulinarične scene. Veščine kuhanja je pilil v znamenitih Michelinovih restavracijah, nato pa je kot glavni chef poveljeval kuhinji v hotelu Livada Prestige v Moravskih Toplicah in kot solastnik kreiral jedi v celjski Galeriji okusov, dokler se ni pred petimi leti odločil, da zapusti kuhinjo, in se kot priženjeni član družine posvetil vrtnarstvu v eni največjih štajerskih vrtnarij Valner. Danes ljubitelje vsega dobrega razveseljuje s svojo linijo izdelkov Heartmade v obliki dobrot, kot so marmelade, vložena zelenjava, omake iz čilija, namazi, ajvar, sataraš, posipi, kisi, zeliščne soli …, ki so narejene iz najboljših sestavin domačega vrtnarstva in bližnjih lokalnih pridelovalcev.