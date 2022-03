Direktor direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo Uroš Korošec je na današnji novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi načrtovanih investicij, ob omenjenih navedel še dokup streliva, minsko-eksplozivnih sredstev in protioklepnih raket. Kot je dejal, omenjeni nakupi niso povezani z varnostno situacijo v svetu, ampak so bili že predhodno načrtovani, le pri strelivu in minsko-eksplozivnih sredstvih bodo okrepili nabave, če bo Slovenska vojska izrazila potrebe po povečanju teh zalog.

Korošec je spomnil, da je bil sporazum za transportno letalo z Italijo podpisan že lani, letos pa se aktivnosti nadaljujejo predvsem na področju priprave programov in načrtov usposabljanj za pripadnike SV, ki bodo letalo uporabljali. Letalo naj bi v Slovenijo prišlo spomladi 2023, cena pa ostaja, kot je bila dogovorjena, je povedal Korošec.

Glede na pogodbo, ki jo je sredi novembra lani podpisal obrambni minister Matej Tonin, bo vojaško transportno letalo C-27J Spartan Slovenijo stalo okoli 72 milijonov evrov in naj bi bilo namenjeno tako vojski kot državljanom.

Za nadgradnjo helikopterjev Bell 412 je razpis trenutno v teku. Po Koroščevih besedah pa je cilj nadgradnja helikopterjev za nadaljnjih 20 let oz. 5000 ur letenja.

Pojasnil je, da bo vseh osem helikopterjev deležnih enake posodobitve; nadgrajuje se avionika, kjer se nadgrajuje digitalni sistem prikazovanja podatkov delovanja motorja, v informacijski sistem znotraj helikopterja se vgrajuje digitalna mapa, postavili bodo nove komunikacijske postaje in nov globalni pozicijski sistem ter novo ožičenje znotraj helikopterja. S tem pa se bo povečala razpoložljivost helikopterjev tako za naloge SV kot za naloge zaščite in reševanja, tudi za Gorsko reševalno službo in helikoptersko nujno medicinsko pomoč, je pojasnil Korošec.

Z nadgradnjo helikopterjev Cougar, za kar je dokumentacija pripravljena in potekajo še zadnja usklajevanja pred izvedbo razpisa, želijo zagotoviti dolgoročno operativnost helikopterjev vsaj do leta 2035. Tako bodo hkrati z nadgradnjo dokupili tudi zalogo rezervnih delov.

Potekajo tudi priprave za nakup novih srednje težkih helikopterjev, katerih osnova naj bi bila enaka kot pri helikopterjih Cougar. Do poletja naj bi predvidoma končali investicijski program, poleti oz. jeseni pa verjetno začeli s postopki nabave. Kot je pojasnil Korošec, bodo za polno zmogljivost potrebni štirje takšni helikopterji, pri čemer je predviden nakup dveh do leta 2026, nakup še dveh pa po tem letu. Korošec je dejal, da bodo pri nakupu verjetno izbrali postopek "vlada vladi" ali pa ga bodo izvedli prek Natove agencije NSPA, da bi se tako "znebili vseh posrednikov in najbolj transparentno izvedli nakup". Spomnil je tudi na nakup 45 vozil Boxer preko organizacije Occar. Gre za nakup brez posrednikov, kjer tesno sodelujejo z obrambnim ministrstvom Nemčije. Pogodbe naj bi predvidoma podpisali v marcu, je pa seveda to odvisno od odločitve ustavnega sodišča, ki bo moralo preučiti zahtevo Levice glede referenduma o tem vprašanju, je dejal.

Ker so pogajanja še v teku, o ceni Korošec še ni želel govoriti, ko bo končna ponudba, pa bo cena javno objavljena, je povedal. Opozicija sicer opozarja, da je vlada doslej za nakup 53 vozil predvidela 412 milijonov evrov, kar je praktično še enkrat več od povpraševanja izpred petih let, ko bi za 56 oklepnikov odšteli 207 milijonov evrov.

Na Morsu tovrstne navedbe zavračajo in ponavljajo, da pogajanja z Occarjem še potekajo. Tudi minister Tonin je danes v DZ nakazal, da naj bi bila končna cena boxerjev "že zdaj za četrtino nižja od zneska, o katerem govori Levica". Tudi pri nakupu tovornih vozil se bodo po Koroščevih besedah izognili posrednikom, saj da bo šlo za nakup vlada vladi ali prek agencije NSPA. Računajo, da bo investicijska dokumentacija končana do jeseni in bi potem lahko začeli s postopki nakupa. Po Koroščevih navedbah gre za nakup taktičnih tovornih vozil različnih konfiguracij, predvsem pa je pomembno, da se bodo med drugim zagotovile cisterne za prevoz goriva in vode za potrebe SV. (konec)tz/ms STA178 2022-03-14/16:42