Piloti lovcev bodo tako po novem v pripravljenost do 20. ure zvečer, poroča Krone, ki se sklicuje na informacije iz avstrijske vojske.

Doslej so bili piloti v pripravljenosti od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, torej ta čas približno do 18.30. Po novem pa bodo pripravljeni do 20. ure.

Avstrija za razliko od nekaterih drugih nevtralnih držav, kot sta Švedska in Finska, zaradi vojne v Ukrajini doslej ni dvignila stopnje pripravljenosti svojega letalstva, za razliko od sosednje, prav tako nevtralne Švice, tudi nima 24-urne pripravljenosti lovcev.

Kot poroča avstrijski časnik, 24-urne pripravljenosti ne morejo zagotoviti oziroma bi jo lahko zagotavljali le zelo omejen čas. Razlog ni pomanjkanje pilotov, temveč premalo podpornega osebja na tleh v bazi v Zeltwegu, od koder vzletajo eurofighterji.

V Zagrebu je v četrtek zvečer strmoglavil dron, ki mu je zmanjkalo goriva. Dron sovjetske izdelave naj bi priletel z območja Ukrajine, čeprav je pred tem preletel območje dveh članic Nata, Romunije in Madžarske, pa Hrvaška o nevarnosti ni bila obveščena.