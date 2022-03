»Z veliko žalostjo sporočamo, da družina Hurt objokuje smrt Williama Hurta, ljubljenega očeta in z oskarjem nagrajenega igralca, 13. marca 2022, teden dni pred njegovim 72. rojstnim dnem,« je v izjavi sporočil igralčev sin Will. »Umrl je naravne smrti, v miru, ob družini,« so še zapisali.

Tudi iz produkcijske hiše Stevena Spielberga Amblin Entertainment so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili novico o smrti. Hurt je v Spielbergovem filmu A.I. Umetna inteligenca (2001) zaigral v vlogi profesorja Hobbyja. »Kot igralec je William črpal od znotraj in navzven projiciral človeškost svojih likov. Hvala ti, William, ker si nam s svojimi vlogami dosledno kazal, kje se rojevajo sanje: v srcu,« so še zapisali.

Hurt se je rodil leta 1950 v Washingtonu. V 80. letih minulega stoletja je predstavljal enega osrednjih igralskih obrazov Hollywooda, ko je v treh letih zapored nanizal nominacije za oskarja za glavno moško vlogo. Leta 1986 ga je prejel za Poljub ženske pajka za vlogo zapornika v brazilskem zaporu, v naslednjih dveh pa je prejel še nominaciji za filma Otroci manjšega boga in TV dnevnik.

Od tedaj naprej ga je bilo mogoče redno videvati na velikih platnih, najpogosteje v odmevnih ameriških filmih. Nastopil je denimo v že omenjenem filmu A.I. Umetna inteligenca, pa v Senci preteklosti (2005) režiserja Davida Cronenberga, Siriani (2005) Stephena Gaghana ter v filmu V divjino (2007) Seana Penna.

Četrto in zadnjo nominacijo za oskarja je Hurt prejel za stransko vlogo mafijskega šefa Richieja Cusacka v filmu Senca preteklosti.

V zadnjem desetletju ga je spoznalo tudi mlajše občinstvo, saj je vstopil v zasedbo univerzuma superjunakov studia Marvel. Kot Thaddeus Ross je najprej nastopil v filmu Neverjetni Hulk (2008), isti lik pa je nato upodobil še v filmih Stotnik Amerika: Državljanska vojna (2016), Maščevalci: Brezmejna vojna (2018), Maščevalci: Zaključek (2019) in nazadnje še v Črni vdovi (2021).

Njegov ugled se je po pisanju dpa zamajal, ko ga je Marlee Matlin, soigralka iz filma Otroci manjšega boga, s katero sta bila nekaj časa v zvezi, obtožila fizične in čustvene zlorabe. Igralec se je opravičil za »vse bolečine, ki jih je povzročil.«