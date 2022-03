V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v zahodnih krajih. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V sredo bo zmerno, na zahodu sprva tudi pretežno oblačno. Dopoldne bo še pihal jugozahodnik, popoldne pa se bo veter obrnil na severovzhodno smer. V četrtek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo zmerno, predvsem na vzhodu tudi pretežno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad jugozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v Istri in v Kvarnerju zmerno do pretežno oblačno, drugod pa še pretežno jasno. Pihal bo jugozahodnik. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo v krajih zahodno od nas, v Istri in v Kvarnerju. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi večinoma ugoden, v torek pa bodo najbolj občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.