Superzvezdnik, ki bo avgusta dopolnil 45 let, je dodal: »Rad imam soigralce in svojo družino, ki me podpira. Brez njih to ne bi bilo mogoče. Vračam se za svojo 23. sezono. Imamo nedokončane posle.«

Brady je šest naslovov osvojil v dvajsetih sezonah z New England Patriots, enega pa leta 2020, ko se je preselil na Florido k svoji zdajšnji zasedbi. Tampa Bay je v minuli sezoni izpadla proti kasnejšim prvakom Los Angeles Rams.

Nad njegovo vrnitvijo je navdušen tudi trener Bruce Arians. »Tom obožuje nogomet in je pri svojih letih še vedno eden najboljših podajalcev v ligi. Vse moči bomo usmerili v osvojitev naslova,« je dejal.

Bradyjeva športna upokojitev je trajala natančno 40 dni. Po nekaj dneh ugibanja je svojo odločitev sporočil 1. februarja. »Vedno sem verjel, da lahko v športu uspeš le, če daš od sebe vseh sto odstotkov. Če tega ni, tudi ni uspehov, in prav zmage so tisto, kar me je ves čas gnalo naprej,« je tedaj zapisal Brady.

Brady je bil ob sedmih naslovih prvaka med drugim petkrat najkoristnejši igralec finala, trikrat najkoristnejši igralec lige, 15-krat pa je bil izbran na tekmo zvezd. Ob tem je s 624 podajami za zadetek vodilni na večni lestvici, prav tako je vodilni po številu podanih jardov (84.520), rekorder pa je tudi po številu zmag, zbral jih je 243.