Reševalci so zjutraj v devetnadstropnem stanovanjskem bloku našli dve trupli, tri ljudi so hospitalizirali, devet pa so jih oskrbeli na kraju samem, je na Facebooku sporočila služba za nujne primere.

Fotografije prikazujejo dim, ki se vali iz devetnadstropnega stanovanjskega bloka, gasilci pa skušajo z lestvami iz goreče zgradbe rešiti prebivalce.

Ukrajinske oblasti so danes tudi sporočile, da ruske sile obstreljujejo mednarodno letališče Antonov na severu Kijeva.

Letališče Antonov, znano tudi kot Hostomel, je najpomembnejše ukrajinsko mednarodno tovorno letališče, pa tudi ključno vojaško letalsko oporišče. Nepreverjeni videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo gost dim, ki se dviga nad letališčem.

Tarča neusmiljenega ruskega obstreljevanja je še naprej mesto Mariupolj, ki so ga ruske sile obkolile 2. marca, kjer je bilo po ocenah ukrajinskih oblasti ubitih 2187 civilistov. Brez vode, hrane, zdravil je ostalo približno 400.000 ljudi. Večkratne poskuse ukrajinske vlade, da dostavi pomoč, je preprečilo rusko obstreljevanje.

Žrtve vsakodnevnega obstreljevanja, v katerem so umrli številni civilisti, so še naprej tudi prebivalci Žitomirja zahodno od Kijeva. V prvih dveh tednih invazije so Rusi izvedli več kot 40 raketnih in zračnih napadov na mesto Žitomir, pa tudi na okoliška mesta in vasi, poroča BBC.

Ubitih je bilo na desetine ljudi, tako vojakov kot civilistov. Mesto, ki je imelo pred vojno okoli 280.000 prebivalcev, je ključna točka na logističnem in humanitarnem koridorju, je dejal župan Žitomirja Sergej Suhomlin. Pomoč iz Evrope se dobavlja v Kijev in vzhodno prek Žitomirja, begunci pa potujejo v nasprotni smeri.