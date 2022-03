»Če ne zaprete našega neba, je le vprašanje časa, kdaj bodo ruske rakete padle na vaše ozemlje, na ozemlje Nata,« je dejal Zelenski.

Po napovedih tako ruske kot ukrajinske strani naj bi se danes preko video povezave znova sešli ukrajinski in ruski pogajalci. Zelenski organizacijo srečanja med njim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom vidi kot pomembno nalogo v pogajanjih med Ukrajino in Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov v nedeljo možnosti za srečanje med Putinom in Zelenskim ni izključil. A je pri tem dodal, da je treba razumeti, kakšen bi moral biti rezultat sestanka in o čem bi se na njem razpravljalo, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da ruske čete skušajo utrditi položaje na zasedenih območjih, ohraniti tempo ofenzive, dva tedna po začetku invazije pa se pripravljajo na nove napade.

»Sovražnik oblikuje in premika strateške rezerve na naše meje,« je v dnevnem biltenu objavil ukrajinski generalštab in dodal, da je pričakovati nove napade na mesta Harkov na vzhodu, Sumi na severovzhodu in kijevsko predmestje Brovari.

Polotok Krim, ki ga je priključila Rusija, in Donbas na vzhodu Ukrajine naj bi zdaj povezoval kopenski koridor, je danes za rusko tiskovno agencijo Ria Novosti povedal podpredsednik krimske vlade Georgij Muradov. Ukrajinske oblasti teh informacij za zdaj niso potrdile.

Na prvo bojno linijo v Ukrajino je medtem prispel tesni zaveznik Putina, čečenski voditelj Ramzan Kadirov, ki ga mednarodne nevladne organizacije obtožujejo hudih kršitev humanitarnega prava. Kadirov je na Telegramu objavil videoposnetek, v katerem sporoča, da je severozahodno od Kijevu v bližini letališča, kjer je bilo prizorišče hudih spopadov med ruskimi in ukrajinskimi silami.