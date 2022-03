Pri Severnoatlantskem zavezništvu so pojasnili, da želijo z vajo preveriti sposobnosti sodelujočih vojsk za skupno delovanje v hudem mrazu. Preizkusili se bodo tako na kopnem kot v zraku in na morju.

V prihodnjih tednih se bodo tako podali v prostrano norveško divjino, kjer bodo izvajali vaje s pravim strelivom in se urili v vseh ključnih sposobnostih. Tako želijo zagotoviti, da bodo oborožene sile Nata pripravljene odgovoriti na vse morebitne grožnje in krize.

Kot so poudarili na zvezi Nato, so vajo načrtovali že več mesecev in ni povezana z rusko invazijo na Ukrajino. Na slednjo zavezništvo odgovarja s preventivnimi in proporcionalnimi ukrepi brez eskalacije, so dodali.