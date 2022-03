Zanimanje je, evforije ni

Pokal Vitranc se je z gledalci po treh letih vrnil na pota stare slave. Čeprav je bilo minuli konec tedna v Podkorenu in Kranjski Gori čutiti veliko energije športnih navdušencev, pa najstarejša alpska smučarska prireditev v Sloveniji in ena najstarejših v svetu še zdaleč ni tam, kjer je že bila. Okoli 6000 gledalcev je v dveh dneh pripravilo odlično vzdušje. A je bilo prostora še za kakšnega. In to v času, ko si lepšega vremena v Zgornjesavski dolini ni mogoče zamisliti, poleg tega pa ima Slovenija v Žanu Kranjcu mesec dni starega olimpijskega veleslalomskega podprvaka.