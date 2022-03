Zadnjo četrtino prve slovenske nogometne lige bodo v najboljšem položaju začeli Mariborčani, ki pa so v nedeljo zasledovalcem znova ponudili priložnost, da se jim približajo, saj so z Muro doma le remizirali (1:1). Tekmo so sicer odigrali pred praznimi tribunami, kar je bila kazen za neljube dogodke z dvoboja 25. kroga proti Bravu, pri čemer je disciplinski sodnik NZS svojo odločitev objavil šele dan pred tekmo, kar so v Mariboru pospremili s ciničnim zapisom, da bo Ljudski vrt zaprt zaradi porasta okužb s covidom-19. Mura je sicer na zanimivem obračunu povedla v sodnikovem podaljšku prvega polčasa z enajstmetrovke, ki jo je sodnik Ponis dosodil po posredovanju VAR, izenačujoči gol gostiteljev pa so v 82. minuti zrežirali rezervisti Ivanović, Tavares in strelec Kronaveter. »Spet VAR, spet smo morali začeti z 0:1. Končni izid pa je vseeno realen,« je po tekmi povedal trener Maribora Radovan Karanović. Trener Mure Damir Čontala pa je dodal: »Moramo biti zadovoljni, igrali smo proti vodilni ekipi, a grenak okus bo ostal, ker smo imeli priložnosti, da bi povišali vodstvo.«

Aluminij ob zmago v 96. minuti

Edina sobotna tekma 27. kroga, sosedski obračun med Domžalami in Radomljami, je razočaral na celi črti. Ne le da sicer skromnih 300 gledalcev ni videlo niti enega zadetka, tudi lepe akcije so bile prava redkost. »Grda tekma, igrišče ni bilo v najboljšem stanju in remi je še najpravičnejši rezultat,« je priznal tudi domači trener Dejan Djuranović. Njegov gostujoči kolega Nermin Bašić pa je dodal: »V prvem polčasu smo bili dominantni, čeprav prave priložnosti ni bilo, predvsem zaradi slabega igrišča, ki je onemogočalo kakovostno zadnjo podajo. Točka na točko in obstali bomo v ligi.«

Prav z vidika obstanka je bila pomembna prva nedeljska tekma v Sežani med Taborom in Aluminijem. Gostje so povedli že v 15. minuti, ko je lepo akcijo zaključil Klemen Bolha, naposled pa se je tudi druga tekma Aluminija pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika končala podobno kot prva. A če so imeli sredi tedna proti Mariboru Kidričani zmago v svojih rokah do 91. minute, je bil tokratni prejeti izenačujoči gol še bolj boleč, saj so jim ga Sežanci zabili v 96. minuti. Takrat je s strelom od daleč točko gostiteljem namreč zagotovil Vid Koderman.

Olimpija v ponedejek proti Celju

Zadnjo tekmo 27. kroga bosta v ponedeljek v Stožicah (začetek ob 17.30) odigrala Olimpija in Celje. Trener Ljubljančanov Dino Skender kljub porazu na zadnji tekmi proti Muri trdi, da je vzdušje v moštvu dobro. »Tokratna tekma bo zadnja v zgoščenem ritmu, v katerem smo igrali na tri ali štiri dni, a o tem sploh ne smemo razmišljati in svoje oddelati maksimalno,« je za uradno klubsko spletno stran povedal Skender in dodal, da bo imel v primerjavi z zadnjo tekmo v kadru praktično iste igralce, vrnil se bo le Nik Kapun. Za Celjane se medtem zdi, da se počasi vendarle sestavljajo. S sedmimi točkami na zadnjih štirih tekmah so zapluli v malce mirnejše vode, tudi od razpleta ponedeljkove tekme pa bo odvisno, ali se bodo v zadnjih devetih krogih podali v boj za sredino lestvice ali se bodo še naprej bojevali za obstanek.

Vrstni red po nepopolnem 27. krogu: Maribor 50, Koper (-1) 46, Olimpija (-1) 45, Mura 41, Bravo (-1) 38, Domžale 36, Celje (-1) 29, Radomlje 28, Tabor 26, Aluminij 22. x

Domžale ‒ Radomlje 0:0 Športni park Domžale, gledalcev 300, sodnik: Vinčić (Maribor), rumeni karton: Žinič. Domžale: Mulalić, Žinič, Dobrovoljc, Klemenčič, Šoštarič Karič, Pišek (od 91. Podlogar), Husmani, Saitoski (od 58. Martinović), Perc (od 58. Jurilj), Jakupović, Vuk (od 74. Markuš), trener: Djuranović. Radomlje: Velić, Primc (od 78. Blaić), Guček (od 73. Bumbu), Mužek, Rugašević (od 83. Jazbec), Zabukovnik, Ćalušić, Šarić, Cerar, Mrkonjić, Guzina, trener: Bašić. Igralec tekme: Tomislav Mrkonjić (Radomlje). Streli v okvir gola: 1:4, streli mimo gola: 3:6, prosti streli: 17:14, koti: 1:8, obrambe vratarjev: 4:1, število vseh napadov: 131:156, število nevarnih napadov: 50:79, posest žoge (v odstotkih): 46:54.

Tabor ‒ Aluminij 1:1 (0:1) Strelca: 0:1 Bolha (15), 1:1 Koderman (96). Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 300, sodnik: Obrenović (Ljubljana), rumeni kartoni: Stančič, Bongongui, Nemanič, Ristić, Kryeziu; Pečnik, Musa, Marinšek, Bizjak, Prša. Tabor: Koprivec, Ristić, Urh (od 36. Monjac), Nemanič, Salkić (od 66. Iscaye), Koderman, Mavretič (od 36. Korošec), Kryeziu (od 75. Doukoure Grobry), Ovsenek (od 66. Ndzengue), Stančič, Bongogui, trener: Kosić. Aluminij: Janžekovič, Musa, Petek, Azemović, Pečnik, Šroler (od 88. Brest), Prša (od 88. Martić), Bolha, Marinšek (od 82. Plantak), Matjašič (od 59. Bizjak), Špehar (od 60. Kadrić), trener: Pevnik. Igralec tekme: Vid Koderman (Tabor). Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 4:4, prosti streli: 19:8, koti: 1:3, obrambe vratarjev: 3:3, število vseh napadov: 132:101, število nevarnih napadov: 79:61, posest žoge (v odstotkih): 54:46.