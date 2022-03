Na polovici nedeljske tretje tekme četrtfinala končnice hokejske lige ICEHL so bili v ljubljanskem taboru lahko zadovoljni tako z igro kot z izidom, saj so po dveh zadetkih Žige Panceta in po enega Bastiena Maie ter Aleksandra Magovca vodili s 4:2. Vendar nadaljevanje za ljubljanske hokejiste ni bilo več tako uspešno. Že v prvi tretjini so Beljačani izenačujoči zadetek dosegli 15 sekund pred zadnjim zvokom sirene, ko je v polno zadel Travis Oleksuk. V drugi pa so domači hokejisti v zadnjih petih minutah kar trikrat zatresli gostujočo mrežo. Tretjič 45 sekund pred odhodom na odmor. Zadetek Marca Richterja so sodniki priznali po ogledu video posnetka.

Ko je v 47. minuti Sebastian Leclerc ob igralcu več izenačil na 5:5, tudi ta zadetek je bil priznan šele po ogledu video posnetka, se je obetal krčevit boj za drugo zmago v četrtfinalu končnice. V tem boju so bili v obojestransko odprti igri veliko bolj uspešni domači hokejisti, ki so ljubljanskega vratarja Žana Usa premagali še trikrat. »Na vseh treh tekmah smo prejeli preveč zadetkov. Imeli smo ugoden rezultat in namesto da bi bolj zbrano igrali v obrambi, smo vse preveč pozornosti še naprej namenjali napadu. Upam, da se bomo iz teh napak česa naučili. Mislim, da smo enakovreden tekmec Beljačanom in da bomo to dokazali že v torek,« je po tekmi v Beljaku dejal Aleš Mušič, hokejist Olimpije. Izidi tretjih tekem četrtfinala končnice lige ICEHL: Salzburg – Orli Znojmo 5:3 (2:1, 1:1, 2:1); Salzburg vodi s 3:0 v zmagah, Fehervar – Pustertal 5:2 (3:1, 1:1, 1:0); Fehervar vodi z 2:1 v zmagah, Vienna Capitals – KAC Celovec 5:3 (0:1, 2:0, 3:2); Vienna vodi z 2:1 v zmagah.