Ne dvomimo, da je dal Žan na domačem terenu vse od sebe, a kot rečeno, vrhunski šport je krut. Še bolj kruto pa je bilo, da smo morali navijači ves čas poslušati, kako je Kranjec najboljši na treningu in kako kot za šalo postavlja boljše čase od Avstrijca Stefana, ki je, ti hudič ti, na tekmi Kranjca pošteno premagal in se uvrstil na drugo mesto. Da, treningi so eno, tekme pa drugo, je klasični kliše naših komentatorjev, pa tudi tistih, ki komentiramo le s kavča. No, hvala bogu so skakalke in skakalci ravno tako dobri na treningu kot na tekmi, kajne. Saj bo Žan tudi, nič bat!