V oblegana ukrajinska mesta prihaja pomoč za živali

Poleg družin in posameznikov je vse več prostovoljcev, ki se trudijo iz Ukrajine na varno pripeljati živali, predvsem hišne ljubljenčke. Ukrajinske organizacije za zaščito živali ljudi pozivajo, naj svojih živali ne zapuščajo, ampak naj se skupaj z njimi skušajo umakniti na varnejše območje. Pogoje za nekomercialen vstop živali v EU so že omilile Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Češka, Litva, Hrvaška in tudi Slovenija, ki je družinam in živalim že priskočila na pomoč.