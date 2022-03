Jeseničani v četrtfinalu z Gardeno

Hokejisti Jesenic bodo v alpski ligi tekmovanje nadaljevali v četrtfinalu, v katerem se bodo merili z Gardeno. Tega tekmeca so si železarji izbrali, potem ko so imeli kot druga ekipa rednega dela pravico druge izbire. Kot prvi si je Asiago izbral Vipiteno, preostala para pa sta Ritten – Cortina in Lustenau – Zell am See. V četrtfinalu bodo moštva igrala na tri zmage. Prve tekme bodo že v torek. šr