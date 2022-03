Bedene in Juvanova izpadla

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izgubil v prvem krogu turnirja ATP v Indian Wellsu z nagradnim skladom 9,5 milijona dolarjev. S 6:1 in 7:5 ga je po uri in devetih minutah premagal Poljak Kamil Majchrzak, 75. igralec z lestvice ATP. V drugem krogu ženskega turnirja v Indian Wellsu (8,6 milijona dolarjev) pa je izpadla Kaja Juvan. Slovenko je po dveh urah in pol premagala Španka Sara Sorribes Tormo s 3:6, 7:5, 6:3.