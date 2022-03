Evropska komisija je ta teden objavila predlog ukrepov, ki naj bi omogočili zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina za dve tretjini že pred naslednjo zimo. Celotna evropska poraba za ogrevanje, industrijo in proizvodnjo elektrike je od 400 do 450 milijard kubičnih metrov plina na leto. Od tega je okrog 150 milijard kubičnih metrov plina iz Rusije. Plin je mogoče kupiti drugje, a bo drag. Z ukrepi energetske učinkovitosti in več obnovljivimi viri energije je mogoče precej ceneje zmanjšati odvisnost od Rusije. Med predlogi za zmanjšanje odvisnosti od Rusije je tudi podaljšanje delovanja jedrskih elektrarn v Nemčiji in Belgiji. Primanjkljaj elektrike v Nemčiji poganja cene plina navzgor v vsej Evropi. Trgovce z izjemnimi dobički je treba obdavčiti in njihov dobiček prerazporediti k prizadetemu prebivalstvu in industriji.

Ruski plin bo kljub vojni še vedno tekel v Evropo, a mora ga biti čim manj. Novih pogodb torej z Rusi ne bi smeli sklepati. Preusmeriti se moramo na druge dobavitelje in takoj močno zmanjšati porabo. Ruske nafte pa v EU v prihodnje verjetno ne bo več.

Sobotna priloga Dela