Vem, kje stoji klop, kamor sta se tisto nedeljo zjutraj sesedla Skripalova, zastrupljena z ruskim živčnim sredstvom. Bilo je zraven igrišča, kjer so se igrali moji otroci, ko so bili majhni. Igrišče in večji del mesta sta bila več mesecev zaprta, saj je lokalna skupnost poskušala odstraniti ostanke tega smrtonosnega orožja, ki je sposobno ubiti več sto tisoč ljudi. Ljudje, ki živijo v tem običajnem mestu, ne bodo nikoli pozabili, kaj se je tam zgodilo – ena oseba je takrat tudi tragično umrla. Vendar so storilci tega grozodejstva v Rusiji ostali na prostosti. Vladimir Putin je že mnogokrat v preteklosti deloval brez upoštevanja najosnovnejših norm in nato o tem tudi lagal.

Toda tudi za tiste, ki so sicer vajeni Putinovega pristopa, sta zadnja dva tedna prinesla novo najnižjo točko brez primere. Svet je z grozo opazoval, kako je Vladimir Putin svojim oboroženim silam ukazal, naj izvedejo neizzvan, neupravičen in nezakonit napad na Ukrajino. Priča smo bili izjemnemu in dostojanstvenemu pogumu, ki so ga izkazali prebivalci Ukrajine, ujeti v vojno, ki si preprosto samo prizadevajo živeti svoje vsakdanje življenje.

Prebivalci Združenega kraljestva in Slovenije so zgroženi nad tem, kar se dogaja na ulicah ukrajinskih mest. Videla sem, kako so Slovenci izrazili podporo Ukrajini – od skupnosti, ki sprejemajo begunce, do mariborskih baletnih plesalcev z ukrajinsko zastavo, do zaposlenih v kavarnah v Ljubljani, ki sporočajo, da bodo sredstva od vseh svojih napitnin poslali v Ukrajino.

V tem zgodovinskem trenutku je ključnega pomena, da mednarodna skupnost podpira Ukrajino in da izkazujemo enotnost. Združeno kraljestvo in Slovenija tesno sodelujeta v okviru Združenih narodov, OVSE in drugod na multilateralnem področju. Z G7, EU in drugimi kolegi smo skupaj uvedli sankcije – samo v Združenem kraljestvu smo režimu sankcij podvrgli več kot 300 milijard evrov bančnega premoženja. Združeno kraljestvo je obljubilo več kot 260 milijonov evrov humanitarne pomoči in tudi usposobilo več kot 22.000 pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil ter jim zagotovilo več kot 2000 protitankovskih raket. Tudi Slovenija je zagotovila znatno humanitarno in vojaško pomoč. Združeno kraljestvo in Slovenija sta skupaj s šestintridesetimi drugimi vladami zaprosila Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, naj preišče vojne zločine v Ukrajini. Gre za največji tovrstni zahtevek v njihovi zgodovini. Putinova vlada je zdaj izolirana tako v okviru ZN kakor tudi po svetu.

Ne verjamem, da večina Rusov podpira takšno ukrepanje svojega voditelja. Ne verjamem, da si želijo te vojne v Ukrajini. Ruski zdravniki, športniki, kulturniki in poslovneži so se oglasili kljub precejšnji osebni ogroženosti. Na tisoče jih je bilo aretiranih, saj Putin brutalno zatira proteste. Toda dogodki v Rusiji potrjujejo pregovor, da je »resnica prva žrtev vojne«. Ruski mediji ne smejo govoriti o »vojni« ali »invaziji«. Novinarjem grozi kazen, vključno z do 15 let zapora, samo zaradi poročanja o dejstvih na terenu v Ukrajini. Na spletu se je razširil val lažnih zgodb, veliko iz virov, ki jih nadzoruje Kremelj.

Prejšnji mesec sta oba naša zunanja ministra v Londonu podpisala skupno izjavo o nameri, v kateri sta izjavila, da želimo sodelovati pri promociji naših skupnih liberalnih, demokratičnih vrednot po vsem svetu. V takih trenutkih je bolj kot kadar koli prej pomembno, da se obe državi zaveznici zavzemata za to, kar je prav – medsebojno, z Ukrajino in z mednarodno skupnostjo. Verjamem, da se je Putin uštel – upal je, da nas bo razdelil, vendar smo se združili proti njemu. Preprosto – skupaj se moramo zavzemati za to, kar je prav.

Tiffany Sadler je britanska veleposlanica v Sloveniji.