Prometno nesrečo, v kateri je umrla ena oseba, več pa je poškodovanih, je po podatkih celjske policijske uprave povzročil za zdaj neznani voznik, ki ga policisti še vedno iščejo. »Nekaj po polnoči smo bili obveščeni o prometni nesreči, ki jo je na avtocesti na območju Tepanja v smeri proti Ljubljani povzročil neznani voznik kombiniranega vozila. Voznik, ki je v tovornem delu vozila prevažal 11 nelegalnih prebežnikov, gre za državljane Indije, Sirije in Afganistana, je zapeljal v desno, izven vozišča in pristal na kovinski ograji, pri čemer se je vozilo večkrat prevrnilo. V prometni nesreči je ena oseba umrla, dve sta se hudo poškodovali, ostali pa lažje. Voznik je po trčenju peš pobegnil s kraja prometne nesreče in ga še iščemo,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.

Prebežnike vozijo kot vreče krompija

Upanje, da nehumanega voznika, ki v nesreči ni pomagal nesrečnim nezakonitim prebežnikom, najdejo, pa ostaja, čeprav to od policistov terja nekaj več časa in truda. Tako so denimo celjski policisti decembra lani sporočili, da so izsledili voznika, ki je avgusta lani svoj audi Q7, v katerem je v nečloveških razmerah prevažal kar 13 Pakistancev, ustavil na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare, nato pa peš pobegnil neznano kam. Celjska prometna policista sta ob prihodu na kraj ugotovila, da so bili prebežniki nagneteni v zadnjem delu osebnega vozila kot vreče krompirja. Šlo je za državljane Pakistana, ki jih je naložil na območju Hrvaške in jih želel prek naše države prepeljati v Italijo. Pakistanski državljani so bili precej obnemogli, enega od njih so morali prepeljati na zdravljenje v bolnišnico, ostale so namestili v azilni dom v Ljubljani. Ugotovili so, da je za volanom audija sedel 34-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki mu za storjeno kaznivo dejanje grozi od tri do petnajst let zapora in še denarna kazen.

Tragično se je končala tudi prometna nesreča decembra lani na Tržaški cesti v Ljubljani, v kateri je umrl 22-letni državljan Turčije. Kombi, v katerem je bilo skupaj šest turških državljanov, so na Kozini poskušali ustaviti že koprski policisti, a se voznik zanje ni zmenil, temveč je še pospešil in zapeljal na avtocesto proti Ljubljani. Policisti pa so se podali za njim. Ves čas je vozil zelo nevarno in več kot 180 kilometrov na uro, pri Brezovici pa trčil v dve policijski vozili, ki sta ga prav tako poskušali ustaviti. Nato je zapeljal na Tržaško cesto, kjer je znova trčil v policijska vozila, ki so ga poskušala ustaviti. Divja vožnja 18-letnega državljana Kosova se je končala šele pri semaforju v križišču, kjer je trčil v avto, ki je stal pri rdeči luči, nakar je njegov kombi odbilo v semafor. Dvaindvajsetletni potnik v vozilu je pri tem umrl, ostalih pet se je huje poškodovalo, lažje je bil poškodovan tudi voznik.

Osem let zapora za dve smrti

Prav tako so prometno nesrečo s tragičnim koncem septembra lani obravnavali mariborski policisti, ki so poskušali v okolici Velikega Okiča ustaviti voznika z italijanskimi registrskimi tablicami, ki je v svojem osebnem vozilu nezakonito prevažal devet Pakistancev. Tudi on na znak policistov ni ustavil, temveč je vožnjo nadaljeval, dokler ni v ovinku zapeljal z vozišča in se prevrnil po pobočju. Pet potnikov se je v nesreči poškodovalo, eden je umrl. Čeprav sta voznik in njegov sopotnik s kraja nesreče pobegnila, so ju policisti kmalu izsledili in pridržali.

Junija 2020 pa so koprski policisti pridržali 25-letnega državljana Kosova, ki je povzročil nesrečo tik pred mejo z Italijo, nelegalni prebežniki pa so se, ko je voznik trčil v zid, razbežali. Štirje so bili državljani Afganistana, eden pa Kosova, trije so se lažje poškodovali, eden hudo, povzročitelja so policisti pridržali.

Še posebej pa je v medijih in na straneh črne kronike odmevala prometna nesreča, ki se je zgodila novembra 2019 na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko in v kateri sta umrla dva od sicer osmih državljanov Sirije. Toliko jih je namreč svojem BMW-ju iz Hrvaške čez Slovenijo v Italijo želel prepeljati 43-letni državljan Bosne in Hercegovine Izudin Muminović, ki je imel v vozilu ob sebi tudi mladoletnega pastorka. Muminović je bil za to kaznivo dejanje tudi že obsojen. Prvostopenjsko sodišče ga je najprej obsodilo na pet let in pol zapora in 2500 evrov stranske denarne kazni, višje sodišče pa mu je po pritožbi zaporno kazen zvišalo na osem let.

